米国から帰国したタレント・渡辺直美の新姿に騒然となった。

２２日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午後８時）に初出演。ＭＣの田村真子アナから「ニューヨークから一時帰国中」と紹介され、「おようございま〜す。うれしい〜」とニッコリ。川島明は「おかえり！ おかえりというか、日本に出稼ぎに来てるくらい」と語った。

「さらば青春の光」の森田哲矢が「同期なんですけど（渡辺は）１年目から売れてるから、１０何年たって会ってる。今も震える声で直美ちゃんって言ってます」と話すと、東ブクロも「ほぼほぼ初対面な感じ」と説明。渡辺は「今日初めましてですよね」と明かし、スタジオを驚かせた。

この日はピンクヘアのお団子ヘア、白と黒のトップスを着用。別の仕事のため８時５３分までの出演だったが、インスタグラムのストーリーズでは「優しくて大好きな川島さんと再会できて嬉しかったぁ」と感謝。ネットは「渡辺直美痩（や）せた？」「綺麗にすっきりした体型になってきてる」「かわいいなあ〜肌綺麗」「めっちゃ痩せてる」「透明感すごい」「さすが世界の渡辺直美」「マジで多忙極めてそう」「髪色かわいい」「次の仕事のためまさかの途中退席」と注目していた。

２００８年にビヨンセのモノマネで一躍脚光を浴びた渡辺。米ニューヨークに拠点を移し、今年４月に米大手マネジメント会社と契約したことを発表した。２２年１１月には、舞台出演をした際に体重が２０キロ減ったことを明かして話題となった。