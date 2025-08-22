お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（41）が21日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」に出演。元「和牛」のお笑い芸人・水田信二（45）の人柄について語った。

鰻は以前、水田と買い物に行った際のエピソードを披露。先輩である鰻は水田に「1個スニーカーを買ったげる」と提案。水田はお礼を口にしながら、スニーカーとともに防水スプレーも持って来たため「スニーカーは言うたけど、防水スプレーは言うてない。水田やなあっていう話です」と振り返った。

その堂々たる“追加行為”に鰻の相方・橋本直は「“これは自分で買います”とかじゃなくて？」と疑問。海原ともこも「それはそうやんな、おかしいな」とあきれたが、鰻は「でもそれは先輩やから言えなかった」と回想。5、6年前の出来事だといい、さらに鰻は「水田やっぱり凄いですね、なんばパークスで服1着買ってあげるよって言った時も、4万5000円のセーターを持って来たんです」と明かすと、一同は爆笑した。

橋本は「言ったからには上限ないよね」と確認。海原やすよは「でもさあ、“もう働いてるから僕いいです”じゃないんや？」とあ然としたが、鰻は「水田はそうじゃないですね」とキッパリ。橋本は「もし自分が後輩やった場合、防水スプレーだけ買うかもしれないです、“ちょうど欲しかったんです、防水スプレー”って言って。靴買うのはちょっと大変」と、自身は遠慮すると話した。

しかし鰻は「逆にうれしいんですよ、水田って」と告白。「ホンマになあなあで買わないっていうか」と、水田の買い物への向き合い方に感心していることを伝えたが、橋本は「でもこの“いやでもうれしいんですよ”って言うんやったら、何でこの話が俺のところに漏れてるねんって思います。うれしかったら人にそんなん言わない」と猛ツッコミ。「テレビでは“でもね皆さん違います、僕はうれしかったんですよ”って、お前マジか」と追撃した。

するとともこも「たしかに、私は橋本君の言うことが分かる」と同意しつつ、「言うたあとに、“でもいい奴なんですよ”って言う人、私も嫌いやねん」とバッサリ。「いい人なわけないやん、そんなんしてるねんから」と顔をしかめていた。