女子ボートーレーサーの第一人者で“グレートマザー”の異名で知られ、長期休養中だった日高逸子（63＝福岡）が、19日付で現役を引退した。

ボートレースの公式サイトで22日に発表されたもので、サイト上には「満身創痍で、もう走るのが嫌になってしまった」と引退理由のコメントが紹介され「通算2500勝も出来たし、自分自身満足しています。賞金女王決定戦競走（クイーンズクライマックス）も優勝できたのが一番の良い思い出です。ここまで長くやれたのも、皆様の声援のお陰です。ありがとうございました」と、ファンに感謝した。

また、22日午前6時に更新された自身のブログでも「今までありがとうございました」のタイトルで「この数ヶ月 悩みに悩み 考えに考えた結果」から始まる決断までの葛藤を綴り「普通のおばさんになります（笑顔のアイコン）（昭和の人しか分からないセリフ）」で締めている。

なおラストランは4月4日の桐生「第18回ドラキリュウカップ ヴィーナスシリーズ第1戦」4日目9Rで、2コースから3着だった。

◇日高 逸子（ひだか・いつこ）1961（昭36）10月7日生まれ、宮崎県出身の63歳。福岡支部の56期生として85年5月23日、芦屋でデビュー。女子王座決定戦（現レディースチャンピオン）を89年多摩川（G2）、2005年大村（G1）で制し、プレミアムG1クイーンズクライマックスは14年の住之江でV。03、05、10、14年には優秀女子選手に選出されている。私生活では97、99年に出産し、産後2カ月で復帰。母と選手の両立を実現し“グレートマザー”の異名を取った。通算成績は9395回出走で1着2539本、382優出76V。現役の同期は三品隆浩、田村美和。1メートル54。血液型A。