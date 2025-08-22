1972年に「ひなげしの花」で日本デビューした歌手のアグネス・チャンさんは、「食事、運動、心の持ち方――ほんの少しの習慣が、積み重なって今の私をつくってきました」と語ります。そこで今回は、アグネスさんの著書『70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント』から一部を抜粋し、人生後半をしなやかに生きるヒントをご紹介します。

見た目の印象はちょっとした意識で変わる

私は講演会のお仕事のときは、必ずスーツを着るようにしています。

30代の頃から講演をしたり、大学で教える機会が増えましたが、その頃、若く見られることで話す内容の説得力が薄れてしまうのではないかと感じるようになりました。

だからこそ、「きちんと見せる」ために、なるべく体にフィットしたスーツを選ぶようになったのです。

スーツを着るときは下に必ずボディースーツを着ています。ぴったりしたシルエットの服を着るときは、これがあると全然違うんです。

年齢を重ねた女性にこそおすすめしたい

私のボディースーツは、ブラジャーの上から体を整えるものです。

肩から紐があって、お尻と腿まですっぽり包む、全身の下着です。ブラジャーのラインを隠し、ウエストとヒップのラインを美しくするものです。



「ガードルだけでもきついのに、全身を締めつけるなんて嫌だわ」と思う方もいるかもしれません。

でも私は、年齢を重ねた女性にこそおすすめしたいと思っています。

筋力が弱ってくる私たち世代の強い味方

というのも、年齢とともに体のお肉は少しずつ柔らかくなっていきます。

ふとしたときに「線」が出やすくなるんですね。

ブラジャーをつけると、脇や背中に段差ができてしまったり、パンツやスカートをはいたときに、ウエストのあたりがでこぼこしてしまったり……。

そうなると、どうしてもふわっとした服を選びたくなります。

でも、ボディースーツを着ると、そうした「線」が出にくくなり、体全体の印象が一気に若々しく見えるんです。着たい洋服の幅がぐんと広がるんです。

しかも、ボディースーツは体全体を包み込むので、自然と背筋が伸びる感覚があります。

筋力が弱ってくる私たち世代には、まさに強い味方。

いくつになっても若々しくいられる

きついイメージがあるかもしれませんが、今は伸びがよくて着心地のいいものもたくさんあります。

気持ちがシャキッとして、内側から背筋がスッと伸びるような感覚もあります。

もちろん、普段着には必要ないと思います。

でも、スーツや体のラインが出やすいワンピースを着る予定があるなら、ボディースーツがおすすめです。背筋がピシッとなり、体の線も綺麗である自分を保てることでいくつになっても若々しくいられます。

ひなげしポイント

たまには体の線を気にしてみましょう

