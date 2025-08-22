Image: Meta

未来は誰にもわかりません。予想していた一瞬先の未来だって、何かで変わってしまうかもしれません。

なので、9月に発表が期待されているディスプレイを搭載したMeta（メタ）のスマートグラスが、本当はどうなるかなんて誰にもわからないのです。

…が、今噂されまくっている話を聞くと、その誰にもわからない未来の商品にすでに不満が生じているんですけど？

メガネ型では初となるディスプレイ搭載

9月にMetaが開催するカンファレンス Meta Connectでの発表が期待されるスマートグラス、コードネーム「Hypernova」。これが注目を集めているのは、スマートグラスとしてはついにディスプレイを搭載するといわれているからです。

現在MetaはRay-Ban（レイバン）とのコラボグラスが大ヒットしていますが、これはディスプレイ非搭載。いっそカメラが付いたメガネ型のイヤホンといってもいいかもしれません。

ディスプレイを搭載することで、AR機能をはじめとした視覚的な機能が増え、いよいよメガネガジェットの活躍が次のステップに進むと考えられています。ヘッドセットほど物々しくなく、あくまでメガネ型でディスプレイありというところがポイントです。

機能が増えるということは…

ディスプレイによって視覚的機能が増えるということは、それだけ操作が複雑になることを意味しています。

ディスプレイ搭載スマートグラスHypernovaでは、ナビや通知などミニアプリを使用できるといわれていますが、その操作はどうするのでしょう。

噂ではHypernovaには専用リストバンドが同梱されるといいます。このリストバンドを装着した手でジェスチャー操作をするそうです。ジェスチャーと音声、この2つがメインの操作になるわけですね。

いや、もうスマートウォッチしてるけど？

ディスプレイ搭載スマートグラスHypernovaの価格は、スマートフォンと同程度、800ドル（10万円強）といわれています。いよいよスマホの代替になるか？という期待もあるようですが…「だったらスマホの方がいい」って思う人は少なくないはず。

というのも…たぶん、そこそこ多くの人が「メガネだけで完結してくれよ」って思うからですね。

メガネとリストバンド、どちらも充電して、どちらも忘れずに装着しないとフル使用はできないって、シンプルに面倒くさい。そもそも「いや、もうスマートウォッチつけてんのよ？」っていう人も多いはず。

新たにリストバンドをつけるのではなく、スマウォと連携するとより便利なのでしょうけれど。あぁ、Metaにはスマウォがないんでした…。

欲しいのはガジェット感がないガジェット

2013年、スマートグラスGoogle Glass発表されたとき、世界は確かに驚いたものの、高評価を下すことはありませんでした。

プライバシー侵害を不安視する声が多く挙がったこともありますが、何よりもその見た目が…。メカ大好き改造博士！みたいな…。

メカをつけてます感がすごくて、機能と技術が足りない以前に、ファッション的視点で多くの人から「ない…」と判断されてしまったわけです。

時は流れ2025年。MetaのRay-Banコラボがヒットしているのは、通常のサングラスと見た目に大差がないからです。ガジェットの物々しさを感じることなく、機能だけ楽しめるのがいいわけです。

スマートウォッチにスマートグラス、さらにはリストバンド。ファッション重視ではなく機能で選ぶウェアラブルは多くない方がいいわけで。

MetaのHypernova、噂通りなら、皮肉なことにメインではないリストバンドが成功を左右する気がしていますが…。