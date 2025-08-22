ZEROBASEONE、圧倒的な人気を証明！新ワールドツアー「HERE&NOW」ソウル3DAYS公演が即完売

ZEROBASEONEが圧倒的な人気を証明した。

【写真】ZEROBASEONE、まさに美少年の大渋滞

ZEROBASEONEは10月3日〜5日、ソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’」（以下「HERE&NOW」）を開催する。これに先立ち、20日にチケット先行予約が開始され、開始と同時に全席完売となった。

「HERE&NOW」は、約14万人を動員した「TIMELESS WORLD」に続く新たなワールドツアーだ。特にZEROBASEONEは「HERE&NOW」を通じて大規模アリーナ級のツアーを展開し、“グローバルトップティア”としての地位をさらに固める。

（画像＝WAKEONE）

彼らは1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』収録曲のステージを披露すると同時に、過去と現在をつなぐアイコニックな瞬間を届ける予定だ。

ZEROBASEONEは10月3日〜5日のソウル公演を皮切りに、10月18日のバンコク、10月29・30日のさいたま、11月8日のクアラルンプール、11月15日のシンガポール、12月6日の台北、12月20・21日の香港まで、7地域で計11回の公演を行う。

また、ZEROBASEONEは9月1日に1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリースし、電撃カムバックする。

『NEVER SAY NEVER』は、2023年7月のデビュー以来初となるフルアルバムで、ZEROBASEONEとファン「ZEROSE」が共に歩んできた音楽の旅の中で最も輝かしい瞬間を収めた。ZEROBASEONEは、平凡な現実の中でも特別な何かを夢見る人々に向け、「諦めなければ“不可能はない（NEVER SAY NEVER）”」という力強い応援メッセージを伝える。

（記事提供＝OSEN）