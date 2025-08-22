°å»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹âÔÁÛ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°Õ¼±¤òÌµ¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä
âÔÁÛ¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¯½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê°å¤Î»³²¼ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖâÔÁÛ¤Ï½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»³²¼¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¿©¤Ù¤ëâÔÁÛ¡§¹¬¤»¤ÊËèÆü¤¬Â³¤¯¡Ö¿·¤·¤¤¿´¤ÎÀ°¤¨Êý¡×¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢âÔÁÛ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¿´¤ÈÂÎ¤¬¥¹¡¼¥Ã¤ÈËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¤æ¤ë¿©¤Ù½¬´·¡×¡£»³²¼ÌÀ»Ò¡Ø¿©¤Ù¤ëâÔÁÛ¡§¹¬¤»¤ÊËèÆü¤¬Â³¤¯¡Ö¿·¤·¤¤¿´¤ÎÀ°¤¨Êý¡×¡Ù
* * * * * * *
âÔÁÛ¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö½¸Ãæ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
»ä¤Ï¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¿ôÊ¬´Ö¤Î¸ÆµÛâÔÁÛ¤òÉ¬¤º¼ÂÁ©¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë´¶ÁÛ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯âÔÁÛ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢âÔÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ä½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤ÎâÔÁÛ¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈâÔÁÛ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç°Õ¼±¤¬¤½¤ì¤¿¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¯âÔÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢âÔÁÛ¤Ï½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢âÔÁÛ¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌµ¤Ë¤Ê¤ë¡×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯âÔÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤³¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³
»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ë¤Ï¡¢ÇØ³°Â¦Á°Æ¬Á°Ìî(¤Ï¤¤¤¬¤¤¤½¤¯¤¼¤ó¤È¤¦¤¼¤ó¤ä)¡Ê£Ä£Ì£Ð£Æ£Ã¡Ë¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ¾¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤Ë¤¢¤ëÎÎ°è¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤äÃí°ÕÎÏ¡¢ÌäÂê²ò·èÎÏ¤ä¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤ò»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇØ³°Â¦Á°Æ¬Á°Ìî¤Ï¡ÖÃí°Õ¤ò°ú¤Ìá¤¹¤È¤¡×¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÌá¤¹¡×¤Û¤¦¤¬¡¢¤¿¤À¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈâÔÁÛ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÇ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
âÔÁÛÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«°ã¤¦¤³¤È¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤¢¡¢¹Í¤¨»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
âÔÁÛ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¼ºÇÔ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¡¢²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤«¤éÀ®¸ù¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Öº£¡¢»ä¤Ï¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÇØ³°Â¦Á°Æ¬Á°Ìî¤Ï³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£
âÔÁÛ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤«¡×
¡ÖÉ¾²Á¤äÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¡¢º£¤³¤³¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¥¹¥È¥ì¥¹Äã¸ºË¡¤ò³«È¯¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ð¥Ã¥È¡¦¥¸¥óÇî»Î¤¬Äó¾§¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ÎÄêµÁ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦É¾²Á¤äÈ½ÃÇ¤È¤Ï¡¢Êª»ö¤ò¼«Ê¬¤äÃ¯¤«¤Î¤â¤Î¤µ¤·¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤ä·Ð¸³¤«¤é¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÂ¿¤¯¤Î¡Ö¿§¥á¥¬¥Í¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿§¥á¥¬¥Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï°Õ¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¿¼¤¯À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢âÔÁÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°Õ¼±¤Îµï¾ì½ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ëµ¤¤Å¤¯¡×¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£âÔÁÛ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö°Õ¼±¤òÌµ¤Ë¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°Õ¼±¤Îµï¾ì½ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¦¤Þ¤¯½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£
½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿©¤Ù¤ëâÔÁÛ¡§¹¬¤»¤ÊËèÆü¤¬Â³¤¯¡Ö¿·¤·¤¤¿´¤ÎÀ°¤¨Êý¡×¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£