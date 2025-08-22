現在発売中の『婦人公論』2025年9月号の表紙は、俳優の宮本信子さん。B級映画も大好きで、暇があると朝から配信の映画を観ているという宮本さん。ドラマのロケで岩手県の遠野に1ヵ月滞在したそうで――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子 構成：篠藤ゆり）

一人で朝から配信映画鑑賞

私はけっこうシャイな性格です。そのせいか一人でいる時間が苦になりません。暇があると、家で朝からずっと配信の映画を観ています。

B級映画も好き。低予算でどんなふうに工夫しているかもわかるし、「この人、絶対伸びる」と思える俳優を見つけるとなんだか嬉しくて。

それから、大谷翔平選手が出ている試合や大相撲もよく観ます。でも、調子に乗ると目が痛くなるので、それとの闘いです。（笑）

以前は時間があるとジャズダンスのレッスンを受けていましたが、少し前に先生が亡くなられて――年を重ねると、お別れが増えるのは仕方ありませんね。時々、先生のカウントの声を思い出して一人で踊っています。



「一瞬の表情や一つの言葉で人を慰めたり励ましたりできるのですから、俳優は本当にいい仕事だなと思っています」

俳優は本当にいい仕事

仕事では、「いい作品を、じっくり時間をかけて」が信条。《私》は消して、役がグッと前に出てくるのが理想です。

一瞬の表情や一つの言葉で人を慰めたり励ましたりできるのですから、俳優は本当にいい仕事だなと思っています。

この夏に放送されるのは、浅田次郎先生の小説が原作のドラマ『母の待つ里』です。私は東北地方で一人暮らしをしている、ちよさんというおばあさんを演じました。

中井貴一さん、佐々木蔵之介さん、松嶋菜々子さん演じる3人の子どもが母に会いにやってくるのですが、なぜか母の名前を思い出せない人もいる。そんな謎めいたところのあるお話です。



ひたすら台本と格闘して

今回、台詞量がとにかく膨大でした。岩手弁と、浅田先生が東北弁をもとに創作した方言と両方覚えなければならなかったので、時間が必要だったんです。撮影が始まったのは昨年の4月でしたが、前年の12月から年末もお正月もなく、人とも会わず、ひたすら台本と格闘しました。

準備は大変だったものの、撮影は本当に楽しくて。ロケ地は、プライベートでも何度か訪れている岩手県の遠野。大好きな場所に、春の訪れを感じながら1ヵ月も滞在できたのは、つくづく幸せでした。

印象に残っている台詞は、「のへらほんで生きてけれ」。ゆっくり、ゆったり生きてほしい、という意味です。今の時代、時間や情報に追われている人も多いと思いますが、それを忘れさせてくれる作品になっています。

「このドラマが受け入れられなかったら、もう何を目指したらいいかわからない！」くらいの思いで取り組んだので、ぜひ観ていただけると嬉しいです。