¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬2ËÜ¡×ÀÖ´ÖÍ²Ú¥¢¥Êà180ÅÙ³«µÓá¶Ã°Û¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¥Ý¡¼¥º¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤ï¤¡¡×
¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÈÄ«Æü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÖ´ÖÍ²Ú(31)¤¬à¶Ã°Û¤Î³«µÓ¥Ý¡¼¥ºá¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ï¥è¥¬¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²°³°¤Ç¥è¥¬¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë°ìËç¤ò¾Ò²ð¡£ÊÒÂ¤ÇÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â180ÅÙ³«µÓ¤·¸«»ö¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¡¡¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤¡×¡ÖÄ«Æü¤ÎÃæ¿À¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤ï¤¡¡×¡ÖÀÖ´Ö¥Ä¥ê¡¼¡×¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬2ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÖ´Ö¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ËÎå¤ß¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Ë½êÂ°¡£ËÌÎ¦ÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£ºòÇ¯7·î¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤«¤Þ¥è¥¬¥¹¥Þ¥¤¥ë¡ÁÁ´¹ñ¼«»£¤êÎ¹¡Á¡×(BS¤è¤·¤â¤È)¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£