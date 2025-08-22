老化による外見や体力、身体機能の衰えに悩む人は多いのではないでしょうか。順天堂大学医学部の小林弘幸教授は、老化の原因は「体内で発生する活性酸素」にあり、病気を進行させてしまうと指摘します。特に、「60代は、活性酸素の害＝サビつきが一気に進む時期」なのだそうです。そこで今回は、小林教授の著書『60代からは体の「サビ」を落としなさい』から一部を抜粋し、厄介なサビの落とし方をご紹介します。

１日２万回の呼吸で生じる「排ガス」を最小限に抑える

人間は、呼吸をしている限り活性酸素から逃れることはできません。わたしたちは空気中の酸素を細胞へ取り入れることで活動エネルギーを生み出しているわけですが、活性酸素はそのエネルギー生産過程でどうしても発生してしまう「排ガス」のようなものなのです。

人間が１分間に呼吸をする回数は12〜20回。１日24時間で計算すると、２万回も呼吸していることになります。そして、そうやって取り入れた酸素のうちの、じつに２〜３％が活性酸素として排出されているのです。ただ息をして生きているだけで、非常に多くの活性酸素が生み出され、それが一生涯日々繰り返されていくというわけですね。

もっとも、活性酸素が体にもたらすダメージの度合いは、「呼吸の仕方」によって大きく変わってきます。つまり、「悪い呼吸」をしているか「よい呼吸」をしているかで、影響度が違ってくるのです。

悪い呼吸で典型的なのは「浅くて速い呼吸」です。

これは、日々ストレスや不安、心配事が多く、自律神経が交感神経優位に傾いている人に目立つ呼吸の仕方です。

浅くて速い呼吸が習慣化すると、脳や体に運ばれる酸素量が減ってしまいます。

すると、息切れしやすくなったり、血行が悪くなって冷えや肌荒れに悩まされやすくなったり、免疫力が落ちて風邪を引きやすくなったり、慌てて仕事でミスをしてしまったり、ネガティブな考えから抜け出せなくなって落ち込んでしまったりと、さまざまな不調に見舞われやすくなるのです。もちろん、活性酸素もたくさん排出されて、心身に多くのダメージをもたらすことになります。

よい呼吸で典型的なのは……

一方、よい呼吸で典型的なのは「深くてゆったりした呼吸」です。

これは、心身ともに調子がよく、副交感神経の働きが高くて自律神経が整った人に目立つ呼吸の仕方です。



『60代からは体の「サビ」を落としなさい』（著：小林弘幸／飛鳥新社）

深くてゆったりした呼吸をしていると、横隔膜が大きく上下に動き、そのたびごとにたくさんの空気を取り入れることができます。

すると、脳や体の細胞にたっぷりの酸素が送り込まれ、全身の細胞が活発に働き出すのです。血行がよくなって体がよく動くようになりますし、肌や髪の調子もよくなります。また、免疫力が高くキープされて風邪などの病気にかかりにくくなります。さらに、精神的にも身体的にもコンディションが安定して、仕事などでも慌てることなく自分の力を発揮できるようになっていきます。

そして、このように心身がよいスパイラルで回っていると、ＳＯＤなどの抗酸化酵素も効果的に働いて、おのずと活性酸素の害が最小限に抑えられていくものなのです。

ですから、浅くて速い呼吸をしがちな人は、意識して深くてゆったりした呼吸へと変えていくことをおすすめします。それだけでも、毎日の呼吸によってもたらされる活性酸素ダメージをかなり縮小させることができるはずです。

深くてゆったりした呼吸を意識して

では、どうすれば「悪い呼吸」を「よい呼吸」へと変えられるのか。

まず、みなさんに押さえておいていただきたいのは、「自律神経のさまざまな生命維持機能がある中で、人間が自分で意識して変えられるのは呼吸だけだ」ということです。

たとえば、「もう少し血圧を下げたい」とか「もっと血流をよくしたい」とかと思っても、自分で意識しただけではコントロールできませんよね。しかし、呼吸だけは別であり、自分で意識して変えようと思えばコントロールすることができるのです。つまり、浅くて速い呼吸をしがちな人も、意識して呼吸を深くゆったりしたペースに変えれば、自律神経バランスを整えて心身の調子をコントロールしていくことが可能なわけです。

だから、この貴重なコントロール手段を用いない手はありません。ぜひ深くてゆったりした呼吸を意識して習慣づけていくようにしてください。

「１対２の呼吸」を身につけて心身をコントロールする

深くてゆったりした呼吸を身につけるための私のおすすめの方法は「１対２の呼吸」です。

これは、吸うときに「１」、吐くときは「２」の割合で息を出し入れする呼吸法。３〜４秒かけて鼻から息を吸い、６〜８秒かけてすぼめた口から息をゆっくり吐きだして、これを１分間継続するのです。

やってみるとスッと心身が落ち着くので、ストレスを感じたときや緊張を感じたときなどに行なうといいでしょう。焦り、怒り、イライラ、不安などの負の感情で心身を取り乱しそうになったときも、この「１対２の呼吸」を行なって意識的にペースを変えれば、平常心を取り戻していつも通りの力を発揮できるようになるのではないでしょうか。

私は、まずは１日に１分、就寝前のルーティーンにしてみることをおすすめしています。これを習慣づけたうえで、日中にも事あるごとに行なうようにしていけば、徐々に心身を呼吸でコントロールする感覚が身についてくるでしょう。

そして、「この呼吸をしていれば、どんなときもバタバタせずにいつも落ち着いていられる」ということが分かってくれば、自然に「深くてゆったりしたよい呼吸」が習慣になっていくはず。きっと、気づいたときには「１日２万回の呼吸による活性酸素の弊害」はグッと小さくなっていることでしょう。

※本稿は、『60代からは体の「サビ」を落としなさい』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。