食生活の改善で病気はどこまで防げるのか？

病気の多くは、食生活の改善で予防できます。

というのも、私たちの体は食べたものでできているからです。食べるものを変えるだけで、体は驚くべき変化を遂げます。

ただし、「食べたものでできている」といっても、食べたものがそのまま体に蓄積されるわけではありません。非常に高度な仕組みを経て、食べたものがさまざまな成分となり、体の各所で働いています。

たとえば、豚肉とほうれん草炒めと米飯を昼食として食べたとき、口で味わう段階では、豚肉とほうれん草と米飯です。その後、胃で消化されて、小腸から血液中に吸収される段階では、アミノ酸、脂肪酸、ブドウ糖、ビタミン、ミネラルなどの栄養素に分解されています。

ここで吸収される栄養素こそが、私たちの体を動かしているのです。「夏バテしたときにうなぎを食べると元気が出る」と感じる人は多いでしょう。それはうなぎ自体が夏バテに効いているのではなく、消化・分解された後の栄養素が効いているわけです。

食事は薬にも毒にもなる

このように、口で噛んでいるときの食事は「おいしい」あるいは「まずい」ものにすぎませんが、小腸から血液中に吸収される栄養素となると、「体に良い」あるいは「体に悪影響を与える」存在に変わります。

「栄養素なのに体に悪影響を与えることなんてあるのか」と、疑問が湧くかもしれませんね。栄養素は足りなくても、多すぎても、体に悪影響を与えます。

炭水化物を食べることで得られるブドウ糖を例に考えてみましょう。活動するときのエネルギー源として必須のブドウ糖ですが、多くの現代人は過剰に摂取することで血糖値を上げ、糖尿病や肥満の原因となっています。

いってみれば、食事は薬にも毒にもなるわけです。だから、内容の良いバランスに優れた食事を摂ることで、多くの病気は防げるわけです。

もちろん、食事には満足感が必要です。好きなものを食べて「おいしかった」と感じることは、ストレスを軽減させてくれます。

ただし、その「おいしかった」を、偏った食事に対して感じているようなら、すでに病気予備軍になっていると考えたほうが良いでしょう。内容の良いバランスに優れた食事を、楽しく幸せな気持ちで食べているならば、たいていの病気は予防できるはずです。

太っていても「栄養が足りている」とは限らない

ひと昔前まで、「栄養失調」といえば、満足に食べることができない人たちが陥るものでした。

今でも、一部の国には、飢えてガリガリに痩せた人たちが多くいます。彼らは絶対的な食事量が不足しているために、栄養が摂れず、健康状態が維持できないどころか命の危機にすら陥っています。



一方で、日本ではこうしたことは少ないとはいえ、国民の栄養が十分に足りているともいえないのです。現代の日本では、「太っていても栄養失調」になる現象が見られます。いったいどういうことなのでしょうか？

前にも述べたように、肥満の主たる原因は糖質の摂取過剰です。肥満の人はたいてい糖質中毒に陥っており、何かを口に入れるとしたら糖質を優先します。その結果、ビタミンやミネラルなどの重要な栄養素が不足するのです。「太っていても栄養失調」とは、太るほど糖質を摂っているのに、そのほかの必要な栄養は摂りきれていないということです。

今は好きなように食べるものを選ぶことができる

今は飲食店もたくさんあり、どこも食べ物であふれています。私たちはそこから好きなように食べるものを選ぶことができます。

その状況をうまく使うこともできます。つまり、大切な栄養素がしっかり摂れるように、野菜や魚を中心に考え、危険な加工食品や添加物を避けた献立を選べます。

それと同時に、不健康な食事を選ぶことも自由にできます。すなわち、大盛りのラーメンを食べたり、定食のご飯をおかわりしたり、ランチを菓子パンやケーキで済ませたり、清涼飲料水をがぶ飲みしたりすることもまた選択だといえます。

つまり、新しい時代の「太っているのに栄養失調」という現象は、自分で選んだ結果ともいえます。でも、自分で選んだならば、自分で手放すこともできますね。

そのためには、最新かつ正確な知識を持つこと。そして、知らぬ間に陥っている糖質中毒から抜け出すことが必須です。もしあなたが糖質ばかりを口にしているのなら、まずはそのことを自覚してください。

どうしてもお腹がすいてしまうなら、糖質ではないものを口にしてみましょう。糖質ではないものでもお腹が満たせることを実感してみてほしいのです。

