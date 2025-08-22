「オー！マイキー」のオフィシャルYouTubeがオープンショートドラマが1話から順次公開中
8月22日 投稿
2000年に放送された短編ドラマ「オー！マイキー」のオフィシャルYouTubeチャンネルが開設されていることが明らかとなった。
「オー！マイキー」は、出演が全てマネキン人形のシュールな短編ドラマ。主人公のマイケル・フーコン（通称マイキー）と、父・母のフーコン一家のユーモア溢れる日常が描かれている。
Xでは主人公であるマイキーがつぶやく公式botが存在しているのだが、このアカウントにて25周年を記念して開設したYouTubeチャンネルが公表された。チャンネル内では当時放送されたショートドラマが1話から順次公開されている。
なお、このYouTubeチャンネルでは8月5日より動画が公開されており、第3話まで閲覧できるようになっていたが、本日より第4話以降が続々とアップ中。本稿執筆時点では10話まで公開されている。
□「OH!Mikey CHANNEL」のページ【オー！マイキー1st 日本での生活が始まる #1】
🎂✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨🎂- マイケル・フーコン（オー！マイキー公式bot） (@OHMikey1203) August 22, 2025
💛HAPPY 25th ANNIVERSARY💛
YouTube official channel
📺 OPEN NOW 📺https://t.co/iELI4rSRZY
🎂✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨🎂