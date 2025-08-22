農林水産省によると、令和6年の基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳で、高齢化が進行しています。そのようななか、ジャーナリストの山口亮子さんは「すでに始まっている『大量離農』により、農業地図が大きく塗り替わろうとしている」と話します。そこで今回は、山口さんの著書『農業ビジネス』から、農業現場の実情と最新事例を一部ご紹介します。

【書影】テクノロジーによって進化を続ける巨大市場・農業の「いま」と「これから」を伝える！山口亮子『農業ビジネス』

生産だけでない！ 食品企業と化す農業法人

群馬県昭和村を拠点に年商50億円のグループを築き、「カリスマ農家」の異名をとるのが、澤浦彰治さんです。

経済産業省によると、中小企業１社当たりの売上高は１.８億円（２０２１年）ですから、澤浦さん率いる農業法人の野菜くらぶとグリンリーフは、中小企業のなかでも極めて大きい部類となります。儲かる農業の体現者といえるでしょう。

澤浦さんは１９９０年代に地元の有機農家を束ね、モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（東京都）とレタスの契約栽培を始めました。いまや取引先は外食チェーンのほかに生協、小売店など多岐にわたります。

年間を通じて出荷するため、青森や長野、静岡などに出荷センターや、連携する仲間の農場を持っています。同社に出荷する農家は全国に点在しています。

ミールキット市場が急拡大

２０１０年にグループで20億円だった売上は50億円に達しました。グループ企業で澤浦さんが代表を務める農地所有適格法人・グリンリーフ株式会社（昭和村）は、約25億円を投じて８０００平方メートルの敷地に巨大な工場を建設しました。この工場は「ミールキット」といった加工品や総菜を製造し、年間25億円を稼ぎ出す見込みです。

ミールキットは食材とレシピがセットになっていて、時短調理をしたいという需要の高まりとともに市場が急拡大してきました。

同社は鮮度の高い野菜をカット、包装したミールキットを製造・販売しています。これまで、既存の漬物工場を夜間だけ使うことで製造してきました。

「顧客からのさらなる要望がとても大きくなっている。潜在的な要望も大きく、今の生産体制では応えきれない。工場を新設することでマーケットの要求に応えていきたい」

産地間競争

澤浦さんが拠点とする昭和村は、群馬の中でもキャベツやレタスといった野菜の大産地として知られます。その農業産出額は２００６年に92億７０００万円でした。それが22年には倍の１８６億円に達したと推計されています。「昭和村が強くなったのは、産地間競争に負けたから」と澤浦さん。いったいどういうことなのでしょうか。

「昔の産地間競争で、レタスは茨城と長野に負けました。キャベツは同じ群馬の嬬恋村に負けたでしょ。常に二番手の産地なんです」



国内の産地に負けただけではありません。かつて栽培が盛んだったアスパラガスは、１９８５年のプラザ合意をきっかけに円高となったことで輸入品に押され、海外の産地に負けました。

「負けに次ぐ負けをずっとやってきたんです」

昭和村という風土で培われた姿勢

そんな二番手の産地が反転攻勢に出たきっかけが、民間発の契約栽培だと澤浦さんは指摘します。まず村内の卸売業者が都内の大手スーパーに卸売市場を介さずレタスを納めるようになり、ほかのスーパーや作物へと拡大していきました。

昭和村には高速道路・関越自動車道のインターチェンジがあり、東京の練馬インターチェンジまで80分ほどで野菜を輸送できます。そんな地の利を生かし、鮮度の高い野菜を都内に供給する生産基地となりました。

量では１位の産地にかなわない。けれども、小売や中食・外食といった実需者の要望に合うものを直接届ける方法で、産地としての価値を高め、農業産出額を伸ばしてきたのです。

あくまで市場の需要に向き合う澤浦さんの姿勢は、昭和村という風土の中で培われたものでもあるようです。

※本稿は、『農業ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。