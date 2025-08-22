TBSの金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』の第8話が8月22日に放送予定です。

【写真】何かを見据える陣内（中村倫也）

『DOPE 麻薬取締部特捜課』は、正反対のバディによって繰り広げられる麻取アクション・エンターテイメント。木崎ちあきが手掛けた小説『DOPE 麻薬取締部特捜課』シリーズ（角川文庫）を原作・原案とし、謎に包まれた新型ドラッグ【DOPE】が蔓延している近未来の日本を舞台に、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑むストーリー。

新人麻薬取締官・才木優人をKing & Prince・高橋海人さん（高ははしごだか）、型破りな不真面目教育係・陣内鉄平を中村倫也さんが演じます。相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく人間ドラマが、本格アクションシーン満載で描かれます。

特捜課の仲間である綿貫光を新木優子さんが、キーパーソンの1人である謎の男・ジウを井浦新さんが演じます。

タイトルバックのナレーションを声優の中村悠一さんが担当。劇伴音楽はandropの内澤祟仁さん、主題歌「Never ends」はシンガーソングライターのUruさんが手掛けています。挿入歌はKing & Princeの「I Know」です。



『DOPE 麻薬取締部特捜課』（著：木崎ちあき、イラスト：尾方富生／KADOKAWA）

※以下8月22日放送回のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

陣内（中村倫也）が拘置所から脱走したという話は特捜課全員に共有され、オフィスに残された陣内のロッカーやデスクから荷物が押収された。

特捜課の面々は葛城（三浦誠己）から自宅待機を命じられるが、陣内が戸倉（小池徹平）を撃った瞬間を目撃していた才木（郄橋海人）は、陣内がジウ（井浦新）に操られていただけだと反発。

早く陣内を探したいと焦る才木と、正体不明のジウを相手にすることに及び腰の面々と、特捜課は揺らいでいた。

そんな中、綿貫（新木優子）の祖母・絹代（銀粉蝶）が行方不明に。GPSを辿り絹代を見つけた綿貫だったが、そこには寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）の姿が。

2人の目的が分からないまま交戦することとなった綿貫は、彼らの攻撃で異能力を封じられてしまい…。