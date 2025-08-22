◇ア・リーグ レッドソックス 6―3 ヤンキース（2025年8月21日 ニューヨーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は21日（日本時間22日）、敵地でのヤンキース戦に「6番・DH」で先発出場し、4打数1安打だった。吉田の打率は.236。

この日の第1打席まで12打数連続無安打と苦しんでいたが、第2打席では右腕L・ヒルの96マイル（約154.5キロ）のフォーシームを捉えて左翼線二塁打。球に逆らわない打球は「たまたま（打球の）コースがあっちに行った」と謙遜したが、一度は迷いながらも再加速で二塁を陥れ、「（左翼手が）壁にぶつかってたんで（二塁まで）いけるかなと」と振り返った。

第3、4打席はチャンスにヒットが出ず、「（これまでと）全体的に同じ」と不満げな表情。第5打席は左腕投手相手に代打を送られた。それでもチームは6ー3でワイルドカードの順位争いをする宿敵ヤンキースを下し、連敗を3でストップ。「残り負けられない試合が多いと思いますんで、強いチームと当たってきますし」と翌日以降を見据えていた。

（ニューヨーク・杉浦 大介通信員）