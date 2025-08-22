11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

みなさんは、ディズニーリゾートに行く時、何を楽しみにしていますか？？

私は、だいたいショーやパレードが一番の目的になるのですが、こだわりが詰まったフードやドリンクを味わうこともすごく楽しみにしています。

今の季節、特に近年は、あまりの暑さでパークから足が遠のいてしまうのですが、いろいろ調べてみると魅力的な期間限定のフードやドリンクが出ていて、それを目的に行ったりします。

というわけで今回は、今年の夏ディズニーで私が実際に味わったものたちを紹介していきたいと思います！

ちなみに、紹介するドリンクはすべてアルコールになっているのでご注意ください。

まずは、ランドから。

トゥモローランドにあるプラズマ・レイズ・ダイナーで飲んだのは、”フルーティフィズ(ウォッカ＆ピンクグレープフルーツ)”

まずは見た目が爽やかで可愛くて飲む前からテンション上がりますね。

ピンクグレープフルーツの果肉が載ってるのも嬉しいポイント。

さっぱりした甘さがあり、アルコールはそこまで感じなくゴクゴク飲むことができました。

ウエスタンランドにあるプラザパビリオン・レストランで食べたのは、”クールダウンうどん(牛カルビ、エッグ、豆乳ポテトソース)”

見た目大優勝。

ベイマックスは半熟卵で、割ってみるととろりと黄身が溢れました。

下の方につゆやお肉、ほうれん草といった具材も溜まっているのでしっかり混ぜないと後半味がめちゃくちゃ濃くなります(笑)

ただ少し混ぜづらさがあるので根気よく混ぜることをおすすめします。

ハートはもちもちとした食感で、いももち的な感じがしました。

しっかりコシのある冷やしうどん、この季節にありがたすぎる…！

シーの方も紹介していきます。

メディテレーニアンハーバーにあるカフェ・ポルトフィーノで食べたのは、”冷製パスタのペスカトーレ、ソフトシェルシュリンプのフリット添え”

夏にぴったりのさっぱりとした味わい。

私はトマトが苦手なのですが、これは食べることができるタイプのパスタでした。

大きなソフトシェルシュリンプ、ベビーホタテ、いか、貝柱など具だくさんで、最初から最後まで魚介の旨味をずっと感じられます。

具がぷりぷりで美味しかったです！

同じくメディテレーニアンハーバーにあるリフレスコスで飲んだのは、”スパークリングカクテル(シェリー＆エルダーフラワーシロップ)”

さっぱり甘い味で、アルコールはほぼ感じなくジュース感覚で飲むことができました。

見た目も爽やかで夏らしいドリンク！

アメリカンウォーターフロントにあるバーナクル・ビルズで飲んだのは、”ビアカクテル(ピンクグレープフルーツ＆マンダリンオレンジ)”

ビアカクテルらしく甘さがあり、ビールが苦手な方でも美味しく飲めると思います。

グレープフルーツの果肉が入っていて嬉しかったし、柑橘系はやっぱり夏には良いですね。

同じくアメリカンウォーターフロントにあるドックサイドダイナーで飲んだのは、”ウイスキー・ソーダ”

ハイボールをディズニーで飲めるの本当に嬉しい！

上はキラキラしていて、シンプルなハイボールが華やかに見えます。かわいい。

ロストリバーデルタにあるユカタン・ベースキャンプ・グリルで飲んだのは、”フルーティフィズ(ウォッカ、ティー、ライム)”

結構紅茶の味がしっかりしたのが印象的で、底に入っている紅茶のゼリーは程よい甘さで美味しい。

紅茶の味がしたあとにウォッカも感じられます。

ライムがたっぷり4切れ入ってるのは嬉しい！

まだまだ夏の暑さが続いて苦しくなる日々ですが、ディズニーリゾートでしか味わえない”涼”を堪能すること、この機会にぜひ！！

