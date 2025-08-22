TBSの金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』の新キャストとして、田村健太郎さんが出演します。

【写真】にらみを利かせる才木（郄橋海人）と綿貫（新木優子）

『DOPE 麻薬取締部特捜課』は、正反対のバディによって繰り広げられる麻取アクション・エンターテイメント。木崎ちあきが手掛けた小説『DOPE 麻薬取締部特捜課』シリーズ（角川文庫）を原作・原案とし、謎に包まれた新型ドラッグ【DOPE】が蔓延している近未来の日本を舞台に、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑むストーリー。

田村健太郎さんは、舞台・映画・ドラマなど、数多くの話題作に出演している名バイプレーヤーの一人。今年は『ホットスポット』（2025年・NTV）、「新幹線大爆破」（2025年・Netflix）への出演も話題に。TBSドラマへの出演は『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』（2023年）以来、およそ2年ぶりです。

田村さんが演じるのは、高橋海人さん（高ははしごだか）演じる麻薬取締官・才木の父・才木隆。

生まれながらに異能力を持つ異能力者たちを研究する研究者だった隆は、研究に真摯に向き合う心優しい人物。

美和子（真飛聖さん）とも研究を通じて知り合い、結婚することに。

そして、隆と美和子の出会いが描かれる第8話では、遂に「DOPE」誕生の真実が明かされます。なぜ「DOPE」はこの世に生まれたのか？ 誰が何の目的で作り出したのか？ 衝撃の真実とは。



『DOPE 麻薬取締部特捜課』（著：木崎ちあき、イラスト：尾方富生／KADOKAWA）

第8話みどころ

そんな第8話のみどころについて、プロデュース・長谷川晴彦さんから以下のコメントが届いています。

「陣内がいなくなり、改めてその存在の大きさに気付く特捜課。しかし、その穴を埋めるように、才木が成長・躍動していきます。

さらに、いよいよDOPEが生まれた経緯が語られます。そこには、皆さんの想像を超える物語が待っています。残り3話、毎話急展開して参ります。ご期待ください。」

第8話は、8月22日（金）よる10時から放送予定です。



