¡Ö¤§¤§¤¨¤¨¤Ã¤°¤¤¡×Î¦¾å¡¦»³ËÜÍ¿¿¤ÎÄÁ¤·¤¤°áÁõ¤¬ÂçÈ¿¶Á
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤«¤éÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ
¡¡Î¦¾å¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¡¢»³ËÜÍ¿¿(25)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉáÃÊ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÄÁ¤·¤¤Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¤é¤·¤¯Íá°á¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÆü¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö²Æ¤Ï²Ö²Ð¸«¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡Á¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¤ÈÅê¹Æ¡£²ÖÊÁ¤ÎÍá°á»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¿ÀÌÀ¤Î²Ö²Ð¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢7Æü¤Ë»³Íü¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿ÀÌÀ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´é¤«¤é°ìÅ¾¤·¤¿±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍá°á¡õ¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸À¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¿§¤ÈÊÁ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤¯¤Æ¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÍá°á¤«¤ï¤¤¤¤!¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤§¤§¤¨¤¨¤Ã¤°¤¤²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÏÂÉï»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë!¡×¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£