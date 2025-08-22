今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第21週「手のひらを太陽に」の第105回が8月22日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】のぶの言葉を受け止める嵩

＊以下8月22日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

のぶ（今田美桜さん）と嵩（北村匠海さん）の別居生活が続く中、登美子（松嶋菜々子さん）から嵩の名前の由来を聞いたのぶは、ひとり山へ向かう。

力強い足取りで頂上まで登り、大自然の息吹を感じながら嵩を思うのぶ。

一方、嵩は久しぶりに漫画を描こうと紙を取り出す。のぶの言葉が脳裏に甦り、たちまち没頭して鉛筆を動かす嵩。

そんな嵩のもとに久しぶりに帰ったのぶは、「自分は何者にもなれなかった」と、秘めていた思いを吐露する。

のぶが抱えていた苦悩

幼いころから「ハチキン」（土佐ことばで快活な女性）と呼ばれていたのぶが抱えていた苦悩が明らかに。主題歌が流れない異例の放送回となりました。

父・結太郎（加瀬亮さん）から「女子も大志を抱け」と繰り返し言われてきたのぶですが、「何者にもなれんかった。教師も代議士の秘書も会社員も何ひとつやりとげられんかった」と告白。「嵩さんの赤ちゃんを産むこともできんかった」と涙を流しました。

それを聞いた嵩は「そんなこと、誰のせいでもないよ。ボクたち夫婦は、これでいいんだよ」と優しく伝えます。

のぶは「時々思うがよ、うちは何のために生まれてきたがやろうって。精一杯頑張ったつもりやったけれど、何者にもなれんかった。そんな自分が情けなくて、世の中に忘れられたような、置き去りにされたような気持になるがよ」と続けます。

嵩は「のぶちゃんは、ずっと誰かのために走っていた。いつもいつも全速力で。のぶちゃんがいなかったら、今の僕はいないよ。のぶちゃんはそのままで、最高だよ」と伝えました。

＜視聴者の声＞

SNSやコメントでは、のぶの苦悩に共感する声が多く寄せられました。

「号泣でした。私も仕事辞めちゃったし、何者にもなれなかった主婦です。子供も生めませんでした」

「 "何者にも なれんかった"は、たぶん、男女問わず ほとんどの人が 思ってる」

「時代背景や性別を考慮したら仕方ないと思う。誰のせいでもないっていう嵩の言葉が正しいよ」

思いを吐露したのぶを、嵩は優しく受け止めました。それに対し、

「『最高だよ』と妻に声をかけることが出来る夫 心から助け合うことが出来る素晴らしい夫婦」

「のぶは何者にもなれなかったと言うけど、実はのぶの歩み、走りそのものが嵩の活力で、その活力が遂にあの名作の原点まで辿り着かせたというストーリー、感動しました」

と２人の絆に心を動かされた人もいました。