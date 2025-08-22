2025年で70歳を迎えた、タレント・所ジョージさん。長寿レギュラー番組の司会者やシンガーソングライターとして活躍し続ける所さんの＜頭の中＞は、どうなっているのでしょうか？そこで今回は、著書『所ジョージの世田谷ベース VOL.59 新解釈 スーパートコロ辞典』からワードを抜粋し、国語辞典には載っていない＜所さん的・言葉の解釈＞をお届けします。

おとしあな【落とし穴】［名］

所：あのさ、落とし穴ってあるじゃん。本来、落とし穴ってのは、誰かを落とすために掘るものでしょ？ だけど普段の生活の中で、実は自分が落とし穴に落ちちゃってるみたいなことって、結構あると思うんだよね。

編集部：落とし穴ですか?

所：例えば、指輪ひとつ買うにしてもさ、デッカい石がついた指輪なんか買っちゃったりするじゃん。エリザベス女王みたいな。でもさ、エリザベス女王じゃないじゃん。お金持ちになったからって、エリザベス女王みたいな、大きな宝石をつけた指輪を買っちゃいけないのよ。女王にはさ、守ってきた伝統と地位、国民の尊敬があるから、大きな宝石が似合ったりするわけだから。

編集部：実質が伴っていないと。

所：そう。宝石じゃなくてもさ、映画に出てきた主人公がつけているような高級な腕時計とか、モデルさんが持っているブランド系のバッグや服なんかを買っちゃうみたいな。やったっ！ 良かったっ！ って、自分の家で見ている分にはいいよ。でもさ、それをつけて外に出た時、どうなの? と。そこは冷静に見極めないとね。自分がまわりからどう見られるか、考えなきゃ。せっかく、自分でお金貯めて買ったとしても『親から買ってもらったんだろ』『どっかのお嬢様なんだな』なんて見られちゃう。

そうじゃなくてさ、国産の安いやつだけど、ちょっと気が利いてんじゃんそれ！ って時計を、使ってるほうがよっぽどかっこいい。見た目がおもいっきり文系で海が大嫌いっていう人がさ、何百メートルまで水圧に耐えます！ みたいな高級ダイバーズウォッチを買いがちじゃない? でも「お前泳げないじゃん！ 」って。それは、非常にかっこ悪いよね。

落とし穴の底

編集部：本人は大満足しているだけで、周りが見えていない状態ですね。

所：そう、本人大満足だけど、実は落とし穴に入っちゃってる。モノに負けていると言うか、モノに振り回されてる状態、もう、落とし穴の底の方まで行っちゃってる。例えば、新車買ったら、毎週ピカピカに洗車してきれいにしちゃうっていうのもそうだよね。自分のは１万キロ乗ってても、新車みたいだ！ って、いやいや、でも、その車のもっとピカピカなのはショールームにあるじゃん……。

私もたまに洗車することあるけど、途中で思うよね、「俺、車の管理人になってるじゃん！ 」って（笑）。うちにはたまたま変なクルマばっかりあるから、ショールームの新車と比べるわけじゃないけどね。でも、ディーラーで売ってる車をピカピカに磨いて、誰も触るな！ 汚すな！ なんて始終気を遣って、そのうち売っちゃったりしたら、それこそ、中古車販売業になっちゃっているわけでしょ? 自分の持っているクルマは、同じ車種の中でも一番かっこいい！ としたいならば、自分の生活の中で、おもいっきり使い倒すの。

農家の人が、10年、20年と使い続けたピックアップトラックなんてすごく素敵じゃん。錆びたり、凹んだりしてても、農道にポツンと止めてあると画になる。逆に、新車並にピカピカのピックアップが農道にあっても、嘘くさくて見てられないよね。クルマじゃなくても、例えば、アイスボックスだって、ホームセンターで青と白のプラスチック製の新品より、アルミで使い込んであるやつのほうが、味があってさ、キャンプに持ってってもカッコいいじゃん。



『所ジョージの世田谷ベース VOL.59 新解釈 スーパートコロ辞典』（著：所ジョージ／ネコ・パブリッシング）

編集部：確かに！ ということは、つまりなるべく古くて味のあるものを買えば良いんですね。

所：そーじゃない（笑）。そうなると、話はまた変わってきちゃう。そこは、センスになってくるんだな。何もかも、新しいのが良いって考えない事が大事だ、って言いたいわけですよ。クルマを洗車する話をしたけど、洗車している途中に、太陽の暑さを感じたり、ホイールに水を当てて反射する角度を楽しむ水遊びにしたり、ボディにかけないで、上の方に水を吹き出させて、虹を作って子供に見せたり、という事を楽しむの！ 洗車より、そういう感覚が上回っているのが大事、それがセンス。汗水たらして、ここにまだ、汚れが残ってる！ じゃないんですよ。

編集部：洗車を水遊びと定義すれば、遊びの幅が広がりますね。

所：古くて味がある、って感じられるのは、その人のセンスだから。今、昔の国産スポーツカーがものすごい高値で取引されてるけど、私はひとつも欲しいと思わないもんね。それこそ、昔のフェラーリが何億円で取引されてても、いやいや、出して60万円かな〜って。そもそもね、私は古いアメ車に３００万以上出さないから。それ以上出したら、カミさんに怒られる（笑）。そのもの一個に対する、自分なりの価値観を磨くって大事だよ。

モノに対する価値観

編集部：では、所さんが、モノに対する価値観のベースに置いていることってなんですか？

所：古かろうが、新しかろうが、自分の生活の中に落とし込めるかどうかって事だね。どんなにカッコいいクルマでも、バイクでも、使えなきゃだめ。私の持ってる、古いクルマやバイクも、実際に使えるように、エンジン、足回り、ミッションは最新のモノに換えちゃってるから。ハンドル重けりゃパワステ付けちゃうし。いわゆる、マニア的な人からしたら、オリジナルになんてことをするのだ！ って怒り狂う状態（笑）。だけど運転しづらくて、使えないんじゃ、意味が無い。私の場合、気に入ったクルマやバイクで、ホームセンター行ったり、髪を切りに行ったりするのが生活だから。クルマはメインじゃないんだよね。

他で言うと、古い工具なんかもそうですよ。ドイツ人とアメリカ人の、工具に対する考え方の違いが面白いんで、色々買い集めるようになりましたけど、それを並べてコレクションしてるわけじゃ無くて、100年前の工具だって普通に使ってますからね。生活の中で100年前の物も活用している。で、毎日が充実している訳なんですよね。

編集部：一般的には、相当難しそうですが……。

所：そんな事ないよ。価値観って言われると難しく考えちゃうかもしれないね。でも、センスを磨けば、自ずからついてくるよ。じゃ、庭とか公園にある雑草や、木の実をスケッチしてみ。誰でも出来るでしょ? そうすると、どうしても、遠近法とか、位置とか、タッチとか、良く見せようって、学校で習った方法で、修正しちゃうんですよ。そうじゃなくて、フリーハンドで、描き切っちゃう。当然、その過程で、葉っぱがやたらでかくなったり、木の実の曲線がいびつになったり、変な絵になったとする。

そこで、ああ失敗しちゃった！ って、やめちゃいけないの。失敗って、勝手に決めない！ それは、周りの人から見て、失敗にみえるだけであって、失敗じゃない。失敗と思わずに、これはチャンス！ ここから、自分の力でなんとかするのだ！ って、描き続けて出来上がった絵は、自分のセンスだけで、できたものなの。なんでもそう。身の回りのものが壊れたら、直ぐに修理に出すとか、買い換えるとかしないで、自力でなんとかしてみよう！ と、そういうのが大事。

一番ダメなことは……

編集部：自分の力で何とかしてみようと試みる姿勢が大切ということですね。でも、上手く行かない可能性の方が高いかもしれません。

所：かもね。でも、自分でやらないってのが、一番ダメ。センス無しになる。実際の暮らしの中でさ、ネットとか他人の情報だけで、やりもしないのに、「それ知ってる」「やり方が間違ってる」なんて言ってるのは、もう、完全に落とし穴の中にいるんだよ。失敗を恐れず、自分の感覚で、なんでもやってみることが、センスを磨くって事。

結果、こりゃ大失敗だな〜って事はあるよ（笑）。私でも、洗濯機を修理しようとして、床を水浸しにしたり、バイクのプラグを、品番がちょっと違うけどいけるだろって交換して、調子悪くなったりとか……。そういうときは、無かった事に（笑）。それでいいんだよ。

トコロ辞典的『落とし穴』の解釈

自分が、生活の中で気づかずに落ちている穴のこと。本人は満足しているけど、周りが見えていない状態。自分なりの価値観を磨いたり、センスを磨いたりすると落ちない穴。

※本稿は、『所ジョージの世田谷ベース VOL.59 新解釈 スーパートコロ辞典』（ネコ・パブリッシング）の一部を再編集したものです。