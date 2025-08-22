¡Ö¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é£¶Ç¯¡Ä24ºÐ½÷Í¥à°õ¾Ý¥¬¥é¥êá½ãÇò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ËµÓ¸÷¡ÖÄ»È©Î©¤Ä¤¯¤é¤¤¥É¥¥Ã¤È¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯24ºÐ½÷Í¥¤¬½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹¥ª¥Õ¥·¥ç¤ò¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ ¾¾ËÜÎçÀ¸¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡×(TBS)¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÈøºì¿¿²Ö¡£
¡¡½ãÇò¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡Ö»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ê¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿°áÁõÉô¥Á¡¼¥à¡¡½Õ¹á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¸¦µæ¤·ËÜÈÖ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¥Á¡¼¥à¡¡Í¥¤·¤¯ÃúÇ«¤Ë¡¢¥É¥ì¥¹¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò»ØÆ³¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿KANAÀèÀ¸¡¡³§ÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤Èºî¤é¤ì¤¿8ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Ë¸«¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±²á¤®¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÄ»È©Î©¤Ä¤¯¤é¤¤¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èøºì¤Ï2012Ç¯¤ËÂè13²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£19Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Öµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¢¥¹¥Ê / ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥Ô¥ó¥¯Ìò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë½Ð±é¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÃöÄÞÆÒ»Ò(°ËÆ£º»è½)¤ÈºÆº§¤¹¤ëÀ±¹Ò°ì(²¬ÅÄ¾À¸)¤ÎÄ¹½÷¡¦¤Î¤É¤«¤ò±é¤¸¤¿¡£