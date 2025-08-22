鮮やかなみかんを持って、涼しげにポーズ


【写真（全17枚）】NEWS小山慶一郎の美しすぎる上腕二頭筋

今回は、みきママさんのお家で夏の恒例という「食べるかき氷」に挑戦します。「食べる…？」と頭にハテナが浮かぶ小山さん（笑）。出来栄えはいかに？

みきママ：行列のできるかき氷屋さん、今、流行ってるよね。

小山：（話に合わせて）そう…っすね。

みきママ：本当に知ってる？

小山：あまり存じ上げないんですけど（笑）。

みきママ：みんな行列に並びたくないんだよー！

小山：なるほど。それで家で作っちゃおうと。

みきママ：そういうこと♪　今日は、みかんかき氷だよ。

率先して操作する弟に姉「電子レンジ使えるの!?（笑）」


みきママ：まずはシロップ作り。みかんジュースの一部をチンします。

小山：何のために？

みきママ：温めないと砂糖が溶けないの。

砂糖50gを入れ、よく混ぜて溶かします


小山：砂糖を溶かしたら次は？

みきママ：残りのオレンジジュースに戻す。これでシロップの出来上がり。

小山：めっちゃ簡単！

みきママ：時短ver.で今日はそれを冷凍庫で冷やすよ。

「シロップ、秒じゃん！」と驚愕する小山さん


みきママ：早速、氷を削ります。じゃーん！　電動かき氷機。

小山：うちの実家にはなかったやつ（笑）。

みきママ：私、今も手動だよ（笑）。慶一郎、操作方法わかる？

小山：（直感で組み立ててスイッチを入れて）わああああーーーー！！

みきママ：あはははは！　いいリアクション（笑）。

小山：こんなガリガリ音するんだ！

電動かき氷機にテンションアップ


小山：でも、意外とちょっとずつ氷が出てくるんだね（笑）。

みきママ：確かに（笑）。

ふわっとした氷を目指します


目線をリクエストすると「うぇーい」と陽気な小山さん


みきママ：氷のかたち、もうちょっとこうしたら…。

小山：（手を出そうとするみきママに）あーもう！　触らないで！

みきママ：本当に分かってんのかよ！（笑）　ガンバレ！

形を整える手つきが陶芸家のよう


氷をめぐる姉弟の攻防戦


みきママ：ちゃんと「行列ができるやつ」にしてよー。

小山：（黙々と作業を進める）

みきママ：めちゃくちゃ集中してる！

美しい山になるも小山さんは納得せず…!?


小山：あのさ、ここから手動のかき氷機に切り替えてもいい？

みきママ：いいよ。そっちのほうが速いかも？

小山：（ガリガリ削って）ほら見て！　やっぱり速い！

みきママ：慶一郎の上腕二頭筋、すごい！（笑）

みきママ「慶一郎の筋肉を撮ってくださーい！」


手動でまわす小山さん。浮かび上がる筋肉にみきママもスタッフも驚き！美しい！


小山：ぬおーーーーー！！　（削り終えて）やっぱ手動が速いわ。

みきママ：まさかの結果だったね。それにしても氷がキレイ。これは行列できるぞ！

最終的には共同作業で仲良く整える


みきママ：よし、シロップをかけよう。でもその前に、みかん缶のみかんだけ取り出して盛るよ。

小山：かき氷にみかんを盛る…？　俺、その正解が見えてない（笑）。

みきママ：行列のできるかき氷屋に並べー！

小山：全然イメージ湧かないわ。

たっぷりのみかんでプレートも華やか


みきママ：（みかんを盛り付けて）こんな感じ！　かき氷って私の中で「飲む」イメージが強いんだけど、これで「食べる」になるの。食べ応えもちゃんとある。

小山：それで「食べる」なのね。

みきママ：ほら、シロップ。溶けるから急がないと！

小山：えっ！　今回めっちゃ慌ただしいじゃん！

まんべなく慎重にシロップをオン


みきママ：かんせ〜い！！

小山：これ、家でワイワイやったら楽しいだろうね。

みきママ：めっちゃ盛り上がるよ。

小山：やってみたい。でも俺、リアルに一番好きなのはブルーハワイなんだよね。

みきママ：（苦笑）

小山：ブルーハワイで舌をベーってやると青いのが楽しい。あと練乳イチゴも好き。

みきママ：分かるけども！（笑）　今日のはすっごく健康的だから。

行列のできるかき氷、完成！


小山：そうね。一食分くらいにもなりそう。

みきママ：さくっと済ませたいときにいいかも。ぜひ作ってみてくださーい！

シロップの甘みと芳醇なみかんの食感がGOOD


食べる！！みかんかき氷

＜材料＞2人前

100％オレンジジュース（よく冷やす）…150cc

砂糖…50g

氷…たくさん

みかん缶（よく冷やす）…大1缶（435g）

＜作り方＞

【1】容器にオレンジジュース（大さじ2）をレンジ（600W）で温めて加え、砂糖を入れてよく混ぜて溶かしたら、残りのオレンジジュースを加えて冷凍庫でよく冷やしておく。

※レンジは様子を見ながら加熱をしてください

【2】器にかき氷機で氷を削ってそれぞれ盛ったら、みかん缶のみかんの実だけを取り出して盛り、その上に【1】をかけて食べる。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・X(Twitter)@kkeiichiro_____

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／福井麻衣子　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／佐藤真希　取材・文／川倉由起子

＜衣装協力＞

小山さん▶ニットベスト/￥12,100/Neucon（ニューコン）/JOYEUX（ジョワイユ）