みきママ、弟・小山慶一郎の美しい「上腕二頭筋」を大絶賛！家庭用かき氷機でまさかの事態に
今回は、みきママさんのお家で夏の恒例という「食べるかき氷」に挑戦します。「食べる…？」と頭にハテナが浮かぶ小山さん（笑）。出来栄えはいかに？
みきママ：行列のできるかき氷屋さん、今、流行ってるよね。
小山：（話に合わせて）そう…っすね。
みきママ：本当に知ってる？
小山：あまり存じ上げないんですけど（笑）。
みきママ：みんな行列に並びたくないんだよー！
みきママ：そういうこと♪ 今日は、みかんかき氷だよ。
みきママ：まずはシロップ作り。みかんジュースの一部をチンします。
小山：何のために？
みきママ：温めないと砂糖が溶けないの。
小山：砂糖を溶かしたら次は？
みきママ：残りのオレンジジュースに戻す。これでシロップの出来上がり。
小山：めっちゃ簡単！
みきママ：時短ver.で今日はそれを冷凍庫で冷やすよ。
みきママ：早速、氷を削ります。じゃーん！ 電動かき氷機。
小山：うちの実家にはなかったやつ（笑）。
みきママ：私、今も手動だよ（笑）。慶一郎、操作方法わかる？
小山：（直感で組み立ててスイッチを入れて）わああああーーーー！！
みきママ：あはははは！ いいリアクション（笑）。
小山：こんなガリガリ音するんだ！
小山：でも、意外とちょっとずつ氷が出てくるんだね（笑）。
みきママ：確かに（笑）。
みきママ：氷のかたち、もうちょっとこうしたら…。
小山：（手を出そうとするみきママに）あーもう！ 触らないで！
みきママ：本当に分かってんのかよ！（笑） ガンバレ！
みきママ：ちゃんと「行列ができるやつ」にしてよー。
小山：（黙々と作業を進める）
みきママ：めちゃくちゃ集中してる！
小山：あのさ、ここから手動のかき氷機に切り替えてもいい？
みきママ：いいよ。そっちのほうが速いかも？
小山：（ガリガリ削って）ほら見て！ やっぱり速い！
みきママ：慶一郎の上腕二頭筋、すごい！（笑）
小山：ぬおーーーーー！！ （削り終えて）やっぱ手動が速いわ。
みきママ：まさかの結果だったね。それにしても氷がキレイ。これは行列できるぞ！
みきママ：よし、シロップをかけよう。でもその前に、みかん缶のみかんだけ取り出して盛るよ。
小山：かき氷にみかんを盛る…？ 俺、その正解が見えてない（笑）。
みきママ：行列のできるかき氷屋に並べー！
小山：全然イメージ湧かないわ。
みきママ：（みかんを盛り付けて）こんな感じ！ かき氷って私の中で「飲む」イメージが強いんだけど、これで「食べる」になるの。食べ応えもちゃんとある。
小山：それで「食べる」なのね。
みきママ：ほら、シロップ。溶けるから急がないと！
小山：えっ！ 今回めっちゃ慌ただしいじゃん！
みきママ：かんせ〜い！！
小山：これ、家でワイワイやったら楽しいだろうね。
みきママ：めっちゃ盛り上がるよ。
小山：やってみたい。でも俺、リアルに一番好きなのはブルーハワイなんだよね。
みきママ：（苦笑）
小山：ブルーハワイで舌をベーってやると青いのが楽しい。あと練乳イチゴも好き。
みきママ：分かるけども！（笑） 今日のはすっごく健康的だから。
小山：そうね。一食分くらいにもなりそう。
みきママ：さくっと済ませたいときにいいかも。ぜひ作ってみてくださーい！
食べる！！みかんかき氷
＜材料＞2人前
100％オレンジジュース（よく冷やす）…150cc
砂糖…50g
氷…たくさん
みかん缶（よく冷やす）…大1缶（435g）
＜作り方＞
【1】容器にオレンジジュース（大さじ2）をレンジ（600W）で温めて加え、砂糖を入れてよく混ぜて溶かしたら、残りのオレンジジュースを加えて冷凍庫でよく冷やしておく。
※レンジは様子を見ながら加熱をしてください
【2】器にかき氷機で氷を削ってそれぞれ盛ったら、みかん缶のみかんの実だけを取り出して盛り、その上に【1】をかけて食べる。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
