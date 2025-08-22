中国初の全域統合型コンピューティングネットワーク調整プラットフォームが発表

第8回未来ネットワーク発展大会が8月20日、江蘇省南京市で開催され、中国で初となる全域統合型コンピューティングネットワーク調整プラットフォームが発表されました。

未来ネットワーク試験施設CENIを基盤に構築されたこのプラットフォームは、全国範囲でデータ、コンピューティングリソース、AIモデルの越境的な調整と配布を実現します。これにより企業の推論コストは50％削減され、微調整の計算効率は99％を越え、1000億パラメーター級の大規模言語モデルにおける越境プール化トレーニング計算効率は98％に達する見込みです。

同プラットフォームは目下、病院、学校、企業などさまざまな分野で試験運用が進められており、「東データ・西計算」（東部のデータを西部で処理する施策）、「東データ・西保存」、協調トレーニング、協調推論などの業務をサポートします。これにより、国産コンピューティングリソースの利用効率が向上し、国家重要プロジェクトの「東データ・西計算」や人工知能（AI）トレーニング基盤の推進に貢献すると期待されています。（提供/CRI）