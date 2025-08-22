ÃæÃ«Èþµªà¥ê¥¢¥ëáËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖËâ½÷Âð¤ÎÉ÷·Ê¤À¤ï¡×¡Ö¤ï¡¼¤ªåºÎï¡ª³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËÎï¿Í¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ³Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¤¬à¥ê¥¢¥ëËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥É¥ê¥¢³¤¤Î¿¿¼î¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÀ©ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡×(1989Ç¯)¤Îºî²è¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¥É¥¥¥Ö¥í¥Ö¥Ë¥¯¤òË¬¤ì¤¿ÃæÃ«¡£¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿µì»Ô³¹¤òË¾¤àÃÇ³³¤ËÇò¤¤¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÎ©¤Ä»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¡£
¡¡¥É¥¥¥Ö¥í¥Ö¥Ë¥¯¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤äÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Öµì»Ô³¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëµþÅÔ¤ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Î¤´¤È¤¯¿Íº®¤ß¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¨Æ§¤Î¿Í¤¤¤¤ì¤Ë¤à¤»¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¤é¤â¤½¤ÎËÛÎ®¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¼«ÓÞ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËâ½÷Âð¤ÎÉ÷·Ê¤À¤ï¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤³¹¤ÈÈþ¤·¤¤¿Í¡×¡ÖÀÄ¤¤³¤¤ËÈþµª¤µ¤ó¡¢±Ç¤¨¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¯¤·¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¡¼¤ªåºÎï¡¡³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþµª¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ËÂ©ÆÝ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËÎï¿Í¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ³Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¤¡¢¤¿¤áÂ©¤·¤«½Ð¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£