「ほんとうに39歳？」北川景子、誕生日を報告！「毎年綺麗になってゆく」「いつまでも憧れの女性です」
俳優の北川景子さんは8月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。39歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられました。
【写真】北川景子の美し過ぎる39歳誕生日ショット
2枚目の万博ショットでは、料理コラムニストの山本ゆりさんと“ウィッシュ”ポーズをしています。4枚目では、大きなバースデーケーキを前に、北川さんが笑顔を浮かべてダブルピースをしており、うれしそうな表情がかわいらしいです。
コメントでは、「景子ちゃん、お誕生日おめでとうございます」「ワタシの景子ももう39か」「ずっとずっと大好きでいつまでも憧れの女性です」「毎年綺麗になってゆく」「ウィッシュしてる北川景子最高かよ」や、「ほんとうに39歳？」「あまりに綺麗すぎて、年齢が分からなくなります」と驚く声も寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】北川景子の美し過ぎる39歳誕生日ショット
「ワタシの景子ももう39か」北川さんは、「39歳になりました ここまで続けて来られたのも応援してくださる皆様のおかげです」「39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります」とつづり、4枚の写真を投稿。大阪・関西万博を楽しむ写真や、バースデーケーキと写るソロショットなどです。
コメントでは、「景子ちゃん、お誕生日おめでとうございます」「ワタシの景子ももう39か」「ずっとずっと大好きでいつまでも憧れの女性です」「毎年綺麗になってゆく」「ウィッシュしてる北川景子最高かよ」や、「ほんとうに39歳？」「あまりに綺麗すぎて、年齢が分からなくなります」と驚く声も寄せられました。
「美しい、ず〜〜っと見ていられる、女神」7日には「ミキモトのジュエリーと共に…」宝石を身に着けたソロショットを投稿した北川さん。ファンからは「気品溢れる美しさ！」「大きめのジュエリーがこんなに似合う人いないです！」「美しい、ず〜〜っと見ていられる、女神」などのコメントが寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:熱帯夜)