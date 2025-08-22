万博で「とても素晴らしい話」 ドイツ外相「コンタクトを取り続け…今回久しぶりの再会」2ショットに感動広がる
ドイツ総領事館は21日、公式Xを通じて、来日したヴァーデフール外相が大阪・関西万博（大阪・夢洲）で懐かしの再会を果たしたと報告した。
【写真】 ドイツ外相が万博で「久しぶりの再会」感動的な2ショット
Xでは「大臣一家が以前プライベートで来日した際、バス停を探して道に迷ってたところ、たまたま道案内してくれた方とそれ以来コンタクトを取り続け…今回久しぶりの再会となりました」と紹介。
2人が抱き合う2ショットを公開し、「短い時間でしたが、旧交を温めることができたようです」と伝えた。
感動が広がり、「とても素晴らしい話」「これは嬉しいですね 日独親善!!」「腕のワッペンを拡大すると、大阪市消防局と読めますが、消防隊員の方でしょうか？」などとコメントが寄せられている。
