“ママになった”滝沢カレン、家庭的な手料理を披露 “カレン節”で好物紹介「30歳を超えて受け入れるようになった」
今月4日に第1子出産を報告したタレントの滝沢カレン（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した。
【写真】「タコ飯life」滝沢カレンが披露した手料理
2020年に発売したレシピ本『カレンの台所』が『第8回料理レシピ本大賞2021』で大賞を受賞するなど、料理上手として知られる滝沢。この日は「タコ飯」を披露した。
「タコ飯炊いたのでしばらく気分がなんであろうが強制タコ飯」とユーモアたっぷりにコメントし、「でもタコやイカが大好きなので、本当に幸せです」とうれしそうにつづった。ただ、「ひとつおかずが濃ければご飯とぶつかるので、案外おかず作りに頭を持っていかれます」とも明かしている。
続けて「ある時は、タコのプッタネスカを」ともう1品紹介。「30歳を超えて受け入れるようになったオリーブの実をたくさんいれて作りました（0か100か） もちろん一生大好き玉ねぎも」と説明し、「オレガノ葉っぱもいれて、こんな少人数しか集まらなかったけど楽しい会があるように、少人数にしか出せない力と美味しさが詰まってます」と滝沢らしくつづった。
滝沢は2022年7月、自身のインスタグラムで、建築関係の仕事に携わる一般男性との結婚を発表。今年2月には第1子妊娠を発表し、今月4日に第1子出産を報告した。
