ソ・ガンジュン、学生に扮して高校に潜入 韓国ドラマ『アンダーカバーハイスクール』U-NEXTで配信決定＜キャスト・あらすじ＞
俳優のソ・ガンジュン主演の韓国ドラマ『アンダーカバーハイスクール』（全12話）が、27日よりU-NEXTオリジナルとして独占配信されることが決定した。
【動画】ソ・ガンジュンが制服姿を披露 『アンダーカバーハイスクール』予告
同作は、消えた金塊の真相を追うため、国家情報院のエース要員が学生に扮して高校に潜入するコミカル活劇ロマンス。
主人公チョン・ヘソンを演じるのは、『華政』『天気がよければ会いにゆきます』のソ・ガンジュン。30代ながら高校生に扮し、極秘任務を遂行するという難役を、違和感なく巧みに表現する。
ヘソンが潜入する高校の非常勤教師オ・スアは、『偶然見つけた、あなた』『初対面だけど愛してます』でヒロインを務めたチン・ギジュが演じる。ある日、自分のクラスに転入してきた問題児のヘソンに初恋の人が重なり…潜入捜査と学園生活が交錯する中、ヘソンが出会う人々や任務、そして、スアとの恋の行方が見どころとなっている。
■『アンダーカバーハイスクール』配信概要
製作国：韓国
製作年：2025年
配信情報：U-NEXT
配信開始日：8月27日（水）12時
■スタッフ
監督：チェ・ジョンイン
■キャスト
ソ・ガンジュン、チン・ギジュ、キム・シンロク ほか
■あらすじ
国家情報院の要員であるチョン・ヘソンは、チームを守るため、ある極秘任務につく。それは、名門私立のビョンムン高校に隠された金塊を、探すことだった。30代のへソンだが、高校生に扮し潜入を始める。しかし、初日に担任のオ・スアから目をつけられ…。
