板垣李光人、MV共演のBOYNEXTDOORとダンス ファン歓喜「ありがとう」「かわいぃぃぃぃ！」
俳優の板垣李光人が、22日までに自身のインスタグラムを更新。6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが公開した7人でのダンス動画をリポストした。
【動画あり】かわいぃぃぃぃ！板垣李光人がBOYNEXTDOORとダンス
板垣は、BOYNEXTDOORがリリースした日本2ndシングル「BOYLIFE」のタイトル曲「Count To Love」のミュージックビデオ（MV）に出演。BOYNEXTDOORと共演した。
BOYNEXTDOORは「リヒトヒョンと」とつづり、板垣がセンターとなり、BOYNEXTDOORとともに「Count To Love」のサビをパフォーマンスしている動画を投稿した。
この投稿には「りひちゃんかわいぃぃぃぃ！」「センターりひとさん鬼可愛いかっこよすぎです」「りひちゃんがアイドルしてる」「李光人くんのダンス姿尊すぎる」「踊ってくれてありがとうございます」「かわいいしかっこいいし最高！」といった声が、日本語、韓国語、英語で寄せられている。
