「微笑ましすぎて涙出てくるよ…」JOY、娘との2ショットに「幸せに溢れすぎてて刺激が強すぎるぜ…！」反響
モデルでタレントのJOYさんは8月21日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを披露しました。
【写真】JOY＆娘の仲良しショット
コメントでは、「娘とのキラキラ投稿だと！？幸せに溢れすぎてて刺激が強すぎるぜ…！」「お化粧してるのかな？可愛いですね」「はーちゃんの唇がとってもまいちゃん」「何、このけろけろけろっぴ！！可愛いすぎる」「最高の娘さん…いや、最高の親子や〜!!」「おいおいおい微笑ましすぎて涙出てくるよ……」と、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】JOY＆娘の仲良しショット
「お化粧してるのかな？可愛いですね」「大好きな娘が僕が好きなサンリオキャラクターのけろけろけろっぴを描いてくれました ダイナミックで可愛過ぎる」とつづり、写真を4枚載せているJOYさん。1枚目は娘とのツーショットで、かわいらしい大きなサングラスを掛けた娘の姿が印象的です。2枚目以降は娘が描いたというキャラクターの絵と、「『JOYいつもありがとう』っていう最高のお手紙」で、JOYさんは「また一つ宝物が増えました！」と喜びをあらわにしています。
「娘とお台場デーーーーート」自身のInstagramで娘とのプライベートショットをたびたび公開しているJOYさん。7月22日には「娘とお台場デーーーーート」した際の、楽しそうな写真を多数披露しています。「欲しい人形手に入って飛び跳ねて喜ぶって可愛過ぎない？１日中メロメロなJOYでした」とのことなので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)