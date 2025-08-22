古今東西、美味しいグルメを追い続けてきた、東の食のジャーナリストのマッキー牧元（まきもと）さんと、西のグルメ王の門上武司（かどかみ・たけし）さんが互いに「オススメの一皿」を持ち寄って紹介します。食の達人たちが織りなす“おいしい往復書簡”をどうぞお楽しみください。今回のお題は、みんな大好き庶民の味「たこ焼き」です。

マダコの値上がりで…

ご存知の方も多いかもしれませんが、昨今は過去に例のないマダコの値上がりでなんならタコ以外の具でも、たこ焼きスタイルで売られているとか……泣けます。

そんな中、新たな境地の味わいでまだ見ぬ世界へと連れて行ってくれる店が、東京に登場。そして聖地・大阪では、これぞホンマもんの実力と矜持を、これでもかと見せつけてくれています。みんな大好き庶民の味は、決して一筋縄ではいかない＆語れないと、実感した次第です！

たこ焼きそのものの可能性が広がる新境地の味わい『蛸正』＠神保町

【東のたこ焼き】

「自家製ソースにもダシがたっぷり使われている。味の変化と季節感を加えたシーズンネタは、訪問時は白胡麻餡とわさび、秋茄子生姜醤油、南瓜すり流しグラナチーズと、もはや縦横無尽な美味満載」（牧）

門上さん。たこ焼きは、東京にとって不利なお題ですね。チェーン店を除けば店自体が少ないですし、そのおいしさを求める人も少ない。最近は、マグロ以上に高騰したマダコの影響で、店を畳むことも起きているようです。そんな中、僅かながら、大阪と遜色のない店もあるのですが、今回は“新たなたこ焼き”を目指す店を紹介します。

まず佇まいからして和菓子店かと見間違う、たこ焼き屋らしからぬ端正な外見をしています。メニューを開けば定番のソース＆マヨの他、醤油ダレ＆本わさびがある。さらには季節のたこ焼きも数々。つまり従来のそれとは違う、たこ焼きの可能性を探ろうとしているのですね。

自家製 ソース＆マヨネーズ680円（6個）

『蛸正』自家製 ソース＆マヨネーズ680円（6個）

そして、生地には驚かされました。信じられないほどたっぷりダシを入れているのです。だから表面はふんわりとしていますが、中はトロトロ。噛んだ瞬間に生地が舌の上に流れ出て、夢見心地に誘います。これだけ加水率が高い生地をまとめて焼き上げるのも、相当な技術が必要でしょう。昨今の表面がカリッとして中がモチッとしたものとは、対極にあるやさしさです。そのやさしさに、旨みが丸い自家製ソースと自家製マヨネーズが、実に合う。これだけ丁寧に考えられたたこ焼きはないのではないかと、店主のたこ焼き愛に打たれます。

門上さん、季節のたこ焼きも完成度高いです。一緒に新たなたこ焼きをつまみませんか。

『蛸正』

［店名］『蛸正』

［住所］東京都千代田区神田神保町2-14-4-107

［電話］050-5532-6642

［営業時間］12時〜22時（21時半LO）

［休日］月（※祝の際は翌火休）

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A4出口から徒歩1分

マッキー牧元

マッキー牧元

自腹タベアルキストであり、コラムニスト。『味の手帖』主幹。また、東京・虎ノ門ヒルズにある飲食店街〈虎ノ門横丁〉のプロデュースを務めるなど、ますます多彩に活躍。

すべてにこだわり抜いたコナモン聖地・大阪の技と努力の結晶『大阪アメリカ村 甲賀流 本店』＠心斎橋

【西のたこ焼き】

「王道ソースマヨ網掛けマヨネーズの発祥。そのビジュアルインパクトから始まり、ソースとの融合、もちトロ食感の醍醐味、タコの風味と旨みのハーモニー。この一体感のある味わいは、こちらならでは」（門）

牧元さん、ついにたこ焼きです。大阪の食はコナモンという言葉で語られることが多いのですが、その代表格のひとつがたこ焼き。コナモンと言いますが、ここにはダシと具材が大きく影響します。このダシにどこまで神経を使うかで味わいは全く異なるものに。

アメリカ村に本店を構える『甲賀流』はダシだけでなく具材やソース、マヨネーズなど研究し尽くされた技があるのです。まずダシは、カツオ、昆布、イリコなど7種類を使用。薄力粉・中力粉に多くの山芋粉を加えることで生地のもちもち・とろとろ感が生まれるのです。

王道のソースマヨ600円（10個）

『大阪アメリカ村 甲賀流 本店』王道のソースマヨ600円（10個）

そしてなんと言ってもタコ。「タコはモロッコがいいと言われ、まさに寿司ネタで使うぐらいの上質さ。毎朝ボイルしカットするのがうちの特徴です」と田中由弘社長。たこ焼きを語るには重要なポイントです。

この「王道のソースマヨ」は、創業以来50年余変わらぬ味わい。甘口ソースに軽やかな酸味のマヨネーズが絡みます。甘さと酸味、とろとろの生地にタコの旨みがじんわりと溶け込み、クセになってしまうこと必至。マヨネーズも卵の黄身だけを使う特注。かつ鉄板は鋳物を使い蓄熱を巧みに利用し焼き上げるので表面と中身の食感の違いが生まれます。

コナモンと簡単に話しますが、そこには長い歴史と職人の技と努力が詰まっているのです。牧元さん懐かしいアメリカ村散歩、ご一緒しませんか。

『大阪アメリカ村 甲賀流 本店』

［店名］『大阪アメリカ村 甲賀流 本店』

［住所］大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-4甲賀流ビル1階

［電話］06-6211-0519

［営業時間］10時半〜20時半、土・祝前日は〜21時半

［休日］無休

［交通］地下鉄四つ橋線四ツ橋駅5番出口から徒歩2分、地下鉄御堂筋線心斎橋駅7番出口から徒歩5分

門上武司

門上武司

小誌でもおなじみの、あらゆる食情報に精通している西のグルメ王。食関連の執筆・編集を中心に、各メディアに露出多数。関西の食雑誌『あまから手帖』の編集顧問も務める。

※掲載情報は取材時のものになります。内容に変更が生じる場合があります。詳細は店舗にお問い合わせください。

文／マッキー牧元（東）、門上武司（西）撮影／鵜澤昭彦（東）、松浦稔（西）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「関西国際空港で食い倒れ！ 関西に行ったら絶対食べたい名物店3選」では、関西国際空港で食べられるおすすめの関西名物の店をご紹介します。