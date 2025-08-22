ÊõÄÍÂàÃÄ¤«¤é1Ç¯¤Ç·ãÊÑ¡Ä·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢àÝàê¥¿¥¤¥à¤ÎàÌÜÎÏ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËµÓ¸÷¡Ö¼ÍÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î·îÁÈÃËÌò¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢½÷Í¥¤Î·î¾ë¤«¤Ê¤È(34)¤¬à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥á»ï¡ÖJUNON¡×10·î¹æ(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¤·¡Ö»ïÌÌ¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Á°È±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Âç¿Í²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö10·î22ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎJUNON12·î¹æ¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¥¤®¤ç¤Ø¤§¤Ã¡¼¡¼♡¼ÍÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ª»ÐÍÍ¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊåºÎï¤ÊÊý¤¬¥«¥Õ¥§¤Ë¤¤¤¿¤é¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¤¬¥¥å¥ë¥¥å¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦´¶¤¸¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÈþ½÷¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÈþ¿Í¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ªÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·î¾ë¤Ï2009Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄÆþÃÄ¡£È´·²¤ÎÈþËÆ¤È¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¤Î¥Î¡¼¥Ö¥ë¤ÊÎ©¤Á»Ñ¤ÇÁá¤¯¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢21Ç¯8·î¤Ë·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ºòÇ¯7·îÂàÃÄ¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×(TBS)¤ÇÌ±Êü¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£