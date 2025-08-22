サンリオ、「Blackハロウィン」がテーマのHappyくじ登場へ！ 黒猫姿のぬいぐるみは全高40cmのビッグサイズ
サンリオキャラクターズの「Blackハロウィン」をテーマにしたHappyくじ「Sanrio characters Halloween 2025」が、9月19日（金）から、全国の「ローソン」などコンビニエンスストアのほか、書店やホビーショップで発売される。
【写真】メタリック塗装がカッコイイ「フィギュア賞」も注目！ Happyくじ景品一覧
■描き起こしデザインを使用
今回登場する「Sanrio characters Halloween 2025」は、黒を基調としたキュートな衣装を身にまとったサンリオキャラクターズの描き起こしデザインを使用したオリジナルグッズを展開する全9等級＋LAST賞から成るキャラクターくじ。
イチオシの「フィギュア賞」は、ハローキティやシナモロールなどにメタリック塗装を施し、かわいさの中にもハロウィンらしいダークさを表現している。
また、おばけやデビルにふんしたキャラクターたちが並ぶ「ぬいぐるみチャーム賞」や、お出かけにぴったりなサイズがうれしい「トートバッグ賞」、小物の収納に便利な「ジッパーバッグSET賞」といった日常使いしやすいラインナップも用意。
さらに、特賞にはシナモロール、そして最後のくじを引くともらえるLAST賞には、黒猫にふんした全高40cmのビッグサイズなハローキティのぬいぐるみを提供。いつもとちょっぴり違う、キュートで妖しいサンリオキャラクターズの姿を楽しめる。
