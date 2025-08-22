胎内市は22日、ことし7月の参議院選挙で投票用紙を取り違えて交付したとして職員3人の懲戒処分を発表しました。



処分を受けたのはことし7月20日の参議院選挙の投票所で投票事務を担当していた30代から40代の市職員合わせて3人です。8月22日付けで投票事務の管理統括をしていた職員を減給10分の1（1か月）、投票用紙交付係の2人は戒告の処分です。



県選挙管理員会や胎内市によりますとことし7月20日、胎内市の第5投票所である胎内市産業文化会館で有権者41人に対し、選挙区と比例代表の投票用紙を取り違えて交付したということです。





午前6時半ころに投票用紙交付係2人が投票用紙を机に設置しましたが、投票開始の午前7時から50分ほど経過した午前7時50分ころに交付係のうち1人が取り違いに気づき、発覚しました。原因は、投票開始前に選挙区と比例代表の投票用紙を取り違えて配置したことと、交付時の確認不足ということで、県選管は胎内市選管に対し、事情を聞くとともに再発防止の徹底を申し入れていました。有権者41人の票については所定の投票用紙を用いていないため、投票は無効となったということです。投票した有権者41人は特定できていたため、胎内市選挙管理委員会はその日のうちに謝罪をし、選挙事務従事者に対しては、改めて適正な事務執行について指導を徹底し再発防止に努めるとしています。