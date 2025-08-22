USJ¡Ö¥Û¥é¥Ê¥¤¡×½ÐÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÂçºåËüÇî¤Ç9¡¥9³«ºÅ¡ª¡¡¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥¾¥ó¥Ó¤¬ÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤È½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëËÜ³Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·èÄê¡£ËÜ¥Ñ¡¼¥¯¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë½ÐÄ¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î°ìÆü¸Â¤ê¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ß¥¯¥Þ
¢£Á´3²ó¸ø±é¡ª
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù½ÐÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ÇËèÇ¯¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÌë¤ËÂçÎÌ½Ð¸½¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤òÄ¶Àä¶«¤Èº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¿¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡ÆÍÇ¡²ñ¾ì¤Ë²»³Ú¡ÊKing Gnu¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ØSO BAD¡Ù¡Ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ì¤Ð¡¢¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥²¥¹¥È¤ÏÄ¶¶¸Ë½¥¾¥ó¥Ó¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ê¥¯¥Þ¤Î¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²æ¤òËº¤ì¤ÆÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¡ÈÄ¶Ç®¶¸¶õ´Ö¡É¤Ë°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ËÌ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á´3²ó¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢18»þ30Ê¬¡Á18»þ45Ê¬¡¢19»þ30Ê¬¡Á19»þ45Ê¬¡¢20»þ30Ê¬¡Á20»þ45Ê¬¤Ë¼Â»Ü¡£
¡¡²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¤¿¤á¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¡£¡Ö12ºÐ°Ê²¼¤«¤Ä¾®³ØÀ¸¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
TM¡õ¡ÊC¡Ë2025 Universal Studios¡¥All rights reserved¡¥
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ß¥¯¥Þ
¢£Á´3²ó¸ø±é¡ª
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù½ÐÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ÇËèÇ¯¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÌë¤ËÂçÎÌ½Ð¸½¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤òÄ¶Àä¶«¤Èº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¿¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ËÌ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á´3²ó¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢18»þ30Ê¬¡Á18»þ45Ê¬¡¢19»þ30Ê¬¡Á19»þ45Ê¬¡¢20»þ30Ê¬¡Á20»þ45Ê¬¤Ë¼Â»Ü¡£
¡¡²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¤¿¤á¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¡£¡Ö12ºÐ°Ê²¼¤«¤Ä¾®³ØÀ¸¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
TM¡õ¡ÊC¡Ë2025 Universal Studios¡¥All rights reserved¡¥