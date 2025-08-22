Kroiの新曲「HAZE」が、8月27日に配信リリースされることが決定した。本楽曲は8月29日より全国で劇場公開がスタートする映画『九龍ジェネリックロマンス』の主題歌となる。

『九龍ジェネリックロマンス』(集英社 / ヤングジャンプ連載)は累計発行部数150万部超え、『恋は雨上がりのように』の眉月じゅん最新作にして人気漫画、アニメ化に続いて待望の実写映画化作品。ノスタルジーに溢れる世界で、切ないミステリーと極上のラブロマンスが描かれている。

また、今回のリリースの発表と合わせ映画『九龍ジェネリックロマンス』と、本作の主題歌Kroi「HAZE」のコラボPVが公開された。

コラボPVでは、映画で描かれる切なさを巧みにすくい取ったノスタルジー溢れる映像に、「HAZE」のメロディーが見事に交わり、“懐かしさ”の滲む九龍を感じさせるPVとなっている。ブラウン管のTVから流れる映像には、工藤と、彼の婚約者であった鯨井Bが親密そうに方を寄せ合う写真が映し出され、過去という名の決して抱き寄せることのできない“HAZE （もや）”の存在を予感させる。

そして、リリース発表と合わせてジャケット写真も公開、Pre-add/Pre-saveがスタート。さらに8月25日放送となるFM福岡『Hyper Night Program GOW!!』にて「HAZE」が初オンエアされることも決定している。

■Digital Single「HAZE」

2025年8月27日（水）配信リリース

URL：https://lnk.to/Kroi_HAZE

※Pre-add/Pre-saveで事前予約受付中

■映画『九龍ジェネリックロマンス』

2025年8月29日(金)公開 ■STORY

過去を明かせば、想いは消えるー。

懐かしさで溢れる街・九龍城砦の不動産屋で働く鯨井令子は先輩社員の工藤発に恋をしていた。工藤は九龍の街を知り尽くしており、令子をお気に入りの場所に連れ出してくれるが、距離は縮まらないまま。

そんな中、九龍で靴屋を営む楊明、あらゆる店でバイトをする小黒らと意気投合。令子は、九龍でゆっくりと流れる日常にそれなりに満足していた。

しかしある日、工藤と立ち寄った金魚茶館の店員タオ・グエンに工藤の恋人と間違われる。さらに、令子は偶然1枚の写真を見つけるのだが、そこには工藤と一緒に自分そっくりの恋人が写っていた。困惑する令子の元に大企業の社長・蛇沼みゆきと謎めいた男ユウロンが現れる。

思い出せない過去の記憶、もう 1 人の自分の正体、九龍に隠された秘密。核心に迫る令子は、工藤が抱える切ない過去を知ることになるー。 ■作品情報

[キャスト]

吉岡里帆 水上恒司

胗俊太郎 梅澤美波(乃木坂46) 曾少宗(フィガロ・ツェン) 花瀬琴音

諏訪太朗 三島ゆたか サヘル・ローズ ／ 関口メンディー 山中 崇 嶋田 久作

竜星涼

[原作]眉月じゅん「九龍ジェネリックロマンス」（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

[監督]池田千尋

[脚本]和田清人 池田千尋

[音楽]小山絵里奈

[主題歌]Kroi「HAZE」（IRORI Records / PONY CANYON INC.）

[制作プロダクション] ROBOT

[制作協力] さざなみ

[企画・配給] バンダイナムコフィルムワークス

©眉月じゅん／集英社・映画「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会 ■原作情報

原作「九龍ジェネリックロマンス」眉月じゅん（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

単行本1巻〜11巻好評発売中

◾️ライブ情報 ◆＜Kroi Live Tour 2025 - HALL＞

2025年8月30日（土） 福岡・福岡サンパレス 開場17:00/開演18:00

2025年9月15日（月・祝） 宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール 開場17:00/開演18:00

2025年9月23日 （火・祝） 広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール 開場17:00/開演18:00

2025年9月24日（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 開場18:00/開演19:00

2025年10月3日（金）北海道・札幌・カナモトホール 開場18:00/開演19:00

2025年10月9日（木）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール 開場18:00/開演19:00

2025年10月13日（月・祝）新潟・新潟県民会館 開場17:00/開演18:00 ◆＜Kroi Live Tour 2026 - ARENA＞

2026年1月11日（日）大阪城ホール 開場 : 17:00 開演 : 18:00

2026年1月23日（金）国立代々木競技場第一体育館 開場 : 17:30 開演 : 18:30

詳細：https://special.kroi.net/tour/