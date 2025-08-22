DREAMS COME TRUE、学生限定『ドリカムカラオケ甲子園』追加となるグループ応募受付がスタート
9月21日に渋谷ドリカム シアターでユニバーサルシグマ主催『ドリカムカラオケ甲子園』が開催される。このたび、同イベントが好評につき追加募集をスタートさせた。
追加募集では個人募集に加え、最大5名までのグループ応募がこの度可能となった。対象は、小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生。ドリカムの楽曲をカラオケで歌って豪華賞品をゲットできるというものだ。当日は、タレントの実熊瑠琉がゲストアンバサダーとして登場、会場を一緒に盛り上げる。応募受付は9月7日（日）23:59まで。
■『ドリカムカラオケ甲子園＠渋谷 ドリカム シアター supported by Page30』
日時：9月21日(日)11:00〜17:00予定 (受付開始11:00〜11:30)
会場：渋谷 ドリカム シアター supported by Page30 (東京都渋谷区渋谷3丁目7-1)
参加費：無料
対象：小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生
参加人数：最大50名(※抽選形式となります。同伴者はお一人までとさせて頂きます)
応募期間：7月30日(水)12:00〜8月31日(日)23:59
抽選発表：9月8日(月)までに当選者の方へご連絡
応募フォーム（個人参加）：https://forms.gle/T6w9tor8FuMiRoxD9
応募フォーム（グループ参加）：https://forms.gle/SUPUdBXcfcUonHrM7
参加特典：歌唱採点に応じた景品／記念グッズなど
(例：Amazonギフトカード、Apple Gift Card、スターバックス カードほか)
※歌唱楽曲はDREAMS COME TRUEの楽曲限定となります
（問）dct_karaokekoshien@kol-inc.com
【参加にあたっての注意事項】
1：参加条件について
・本イベントは、小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生の方が対象になります。
・当日受付にて身分証等のご提示にご協力をお願いいたします。
※同伴者はお一人までとさせて頂きます。
※保護者の方が同行される場合は保護者の方の身分証のご提示をお願いいたします。
2：小学生の方は保護者の同伴が必須です
会場内では安全面の配慮から、小学生の方には必ず保護者の方がご同伴ください。中学生以上の方についても、可能な限り保護者の方による送迎を推奨いたします。
3：参加費は無料です
当日は受付にて参加確認を行います。費用は一切かかりませんが、交通費等は各自ご負担ください。
4：カラオケ楽曲について
歌唱いただける楽曲はDREAMS COME TRUEの楽曲に限ります。当日、選曲リストの中からご希望の1曲を選んでいただきます。
5：写真・動画の撮影について
会場内での写真・動画の撮影は原則禁止とさせていただきます。
6：個人情報の取り扱いについて
応募時にご記入いただいた個人情報は、本イベントの運営管理にのみ使用し、第三者に提供することはありません。
7：当イベントは抽選形式でのご参加となります
抽選後9月8日(月)までに、当選者の方にご連絡させていただきます。
8：応募についてのご注意
・応募は1名につき1回までとします(重複応募は無効となる場合があります)。
・当選連絡を受け取ることができるメールアドレスをお持ちの方のみご応募ください。
・当日受付にて身分証の提示をお願いしておりますので、身分証をお持ちの方のみご応募ください。
・応募者本人が参加できない場合の代理参加は不可です。
・応募内容に虚偽があった場合は、当選後であっても参加をお断りする場合があります。
9：キャンセルに関するご注意
・当選後、やむを得ずキャンセルされる場合は、必ず事前にご連絡ください。
・無断キャンセルがあった場合、今後のイベント参加をお断りすることがあります。
10：その他
・イベントの内容は、予告なく変更/中止させていただく場合がございます。
・イベントが中止、延期となった場合も交通費や宿泊費等の補償は致しません。
