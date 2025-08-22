SpotifyとStray Kidsが「Spotify STAYdium」を開催　渋谷にこれまでの軌跡を振り返る展示＆イベント空間が誕生

Spotifyは、グローバルK-POPグループStray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』のカムバックを記念し、ファンと共に祝うイベント空間「Spotify STAYdium TOKYO」をオープンすることを発表した。8月23日から27日まで、渋谷サクラステージ3F BLOOM GATEにて展開される。

この空間で行われる展示は、Stray Kidsの進化の軌跡、STAYと共に歩んできた大切な瞬間、Spotify上での数々のマイルストーンを振り返る内容だ。フォトゾーンを中心としたスペースも用意されており、体験の最後には限定イベントグッズを受け取ることができる。

参加するためには、Spotify Premiumの加入が必要だ。参加する前に確認しておくようにしよう。イベント詳細は、Spotify Japan 公式Xアカウントを確認したい。

オンライン上でもイベントが開催されている。「This Is Stray Kids」のプレイリスト上で展開されている「STAYdium Champions Quiz」では、アルバムのテーマである「運命」と「宿命」から着想を得たクイズに答えることになる。

回答すると、Stray Kidsのメンバーにマッチングされ、シェア可能なオリジナルのデジタルカードを受け取れる。また、Spotify Premiumユーザー限定で、マッチングしたメンバーからのスペシャル動画メッセージの視聴も可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）