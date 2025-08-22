ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¾®»³Ä¾¾ë¡Ö8°ÌÆþ¾Þ¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤ØÁÔ¹Ô²ñ¡¢·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ë¤Ï¡È³Ð¸ç¡É
Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾åÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¡¦¾®»³Ä¾¾ë¡Ê29¡¢Honda¡Ë¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬¡¢ºë¶Ì¡¦ÂçÎ¤·´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
¾®»³¤Ï¡¢¡ÖÀè½µ¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¥ë¥À¡¼¡Ê¥³¥í¥é¥É½£¡Ë¤Ç¹âÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·×²è¤É¤ª¤ê¡¢¥±¥¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤¯½çÄ´¤Ë¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Î¤È¤¤Ï23°Ì¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤º¤È¤Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï8°ÌÆþ¾Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Æü¤Î´Ý¤Î´ú¤Ë¤Ï¡¢·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¡Ö³Ð¸ç¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò½ñ¤¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï½ë¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÁö¤êÈ´¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¾®»³¤Ï¡¢ÆâÄê¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë»²²Ã»ñ³ÊÍ¸ú´ü´ÖÆâ¤Ç¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê2»þ´Ö06Ê¬30ÉÃ¡Ë¥¯¥ê¥¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢JMC¥·¥ê¡¼¥º¸¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢´ð½à¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢¾®»³°Ê³°¤Ë¡¢µÈÅÄÍ´Ìé¡Ê28¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê25¡¢»°É©½Å¹©¡Ë¤¬ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Âç²ñ3ÆüÌÜ¤Î9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¡¢2005Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¤ÎÈøÊý¹ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¡¢10Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£¾®»³Ä¾¾ë¡Ê¤³¤ä¤Þ¡¦¤Ê¤ª¤¡Ë
1996Ç¯5·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢29ºÐ¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡¾¾»³¹â¡ÁÅìµþÇÀ¶ÈÂç¡¡24Ç¯Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È2»þ´Ö06Ê¬33ÉÃ¤òµÏ¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ23°Ì¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ï½é½Ð¾ì¡£
