SCANDAL、大阪城ホールと下北沢SHELTERでライブ決定
SCANDALが結成から19周年という節目を迎え、なんばHatchにて＜SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り＞を開催し、結成20周年へ向けた発表を行った。
バンド史上4度目となる大阪城ホールでのワンマンライブ＜SCANDAL 20th Anniversary Live “Chapter 20″＞が、結成20周年記念日となる2026年8月21日に開催される。
また、SCANDALにとって初となる下北沢SHELTERでのワンマンライブ＜SCANDAL MANIA presents “急に来てゴメン。in 下北沢”＞が、FC限定ライブとして2025年10月22日に開催することも発表された。
◆ ◆ ◆
2026年8月21日、大阪城ホールでライブを行います。
大阪城ホールは私たちにとって結成して初めて4人で持った夢の場所、20年目を迎える今もとても特別で大切な会場です。
そんな場所でファンのみなさんと共に結成20周年を迎えられることになり、嬉しさと感謝の気持ちでいっぱいです！
来年の8月まで、20周年YEARとしてたくさんの楽しいことを積み重ねて大阪城ホールに向かいます。みなさんもワクワクしながら一緒にこの一年を過ごしてもらえたら嬉しいです！
SCANDAL HARUNA
◆ ◆ ◆
SCANDAL『LOVE, SPARK, JOY!』
2025年3月5日（水）
購入：https://www.her-label.com/LOVE_SPARK_JOY/
配信：https://scandal.lnk.to/love_spark_joy
初回限定盤：CD+Blu-ray 税込￥6,600（税抜￥6,000）
CD（全形態共通）
1.Terra Boy
2.どうかしてるって
3.Soundly
4.Oh, Pretty Woman
Blu-ray
SCANDAL TOUR 2024 ”LUMINOUS” ＠Zepp Haneda
1.群青pleats
2.恋するユニバース
3.LOVE ME DO
4.私たち
5.1:47
6.愛の正体
7.Plum
8.LOOP
9.最終兵器、君
10.テイクミーアウト
11.Fuzzy
12.あなたへ
13.ファンファーレ
14.Line of sight
15.瞬間センチメンタル
16.LOVE SURVIVE
17.ハイライトの中で僕らずっと
18.STANDARD
19.会わないつもりの、元気でね
20.Sisters
・通常盤：CD 税込 ￥1,980（税抜￥1,800）
〈CD〉全形態共通
1.Terra Boy
2.どうかしてるって
3.Soundly
4.Oh, Pretty Woman
＜SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”＞
2025年8月21日(木)
会場：なんばHatch
OPEN：18:00 / START：19:00
1.A.M.D.K.J
2.星降る夜に
3.Rock’n Roll
4.お願いナビゲーション
5.LOVE SURVIVE
6.STANDARD
7.恋のゲシュタルト崩壊
8.マボロシナイト
9.Flashback No.5
10.Rainy
11.テイクミーアウト
12.瞬間センチメンタル
EN1.8月
EN2.太陽スキャンダラス
セトリプレイリスト：https://scandal.lnk.to/scandal_setlist
＜SCANDAL MANIA presents “急に来てゴメン。in 下北沢”＞
2025年10月22日（水）
会場：東京・下北沢SHELTER
OPEN：19:30 / START：20:00
SCANDAL MANIA 会員 1次抽選受付
2025年8月21日（木）21:00〜9月7日（日）23:59
https://eplus.jp/sf/word/0000031582
＜SCANDAL 20th Anniversary Live “Chapter 20″＞
2026年8月21日（金）
会場：大阪・大阪城ホール
OPEN：18:00 / START：19:00
SCANDAL MANIA 会員 最速抽選先行受付
2025年8月21日（木）21:00〜9月21日（日）23:59
https://eplus.jp/sf/word/0000031582
◆SCANDALオフィシャルサイト