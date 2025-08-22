

風間トオル

俳優の風間トオルが22日、都内で行われた、N-NOSE「ポスト投函で全身がん検査が可能に!便利な新提出サービス」発表会に出席。３年前に初期の咽頭がんを罹患していたことを公表した。

健康には気をつけていたというが、定期検診で胃カメラ検査を行った時に咽頭がんが見つかった。早期発見で１週間の入院で摘出手術を受けたといい「まさか自分ががんになると思っていなかったので。取っていただいて今は元気になりました」と笑顔を見せた。

HIROTSUバイオサイエンスの「N-NOSE」は、世界初の線虫を用いたがんのリスク検査。新サービス「常温ポスト投函」は、検査する尿の常温での輸送を可能にしたことで、全身がん検査をポスト投函だけで行えるようにした。

風間は「尿で23種のがんが分かるというのはすごいですよね。それを調べるのにどれだけ病院にかからないといけないか、それを１回の尿検査で分かる。しかも投函したら結果が出る。すごいですよね」と絶賛。

さらに「健康にはすごい気をつけていたんですけど、がんは突然やってくる。やはり早期発見が一番大事。検診だと年１回しかやらないことが多い。でもこれであれば３カ月に１回でもできる。本当に早く見つけられると思うので、健康でいられるのではないかと思います」と語った。