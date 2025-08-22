

シンガポールのチャンギ国際空港。円形の吹き抜けから滝が流れ落ちる光景を、筆者は「シンガポールという国のあり方」の象徴のように感じたという（写真：tabiphoto／PIXTA）

シンガポールが歩んだ道とは

著書『武器としての土着思考：僕たちが「資本の原理」から逃れて「移住との格闘」に希望を見出した理由』で、資本とケア、対立する原理を揺れ動きながら生きる「土着」という考え方を綴った青木真兵氏。「文化遺産を持たない都市国家」というイメージで、関心の外にあったシンガポールを青木氏が訪れた際、意外な発見をしたという。当地で見た「真の豊かさ」とは何だったのか。

なぜ私は｢西洋｣に憧れ続けたのか

2025年6月、友人に会うために初めてシンガポールを訪れた。まさか自分がシンガポールを訪れることになるとは思ってもみなかったし、もしその友人が単身赴任でこの地に滞在していなければ、おそらく一生降り立つことはなかっただろう。





『ぼくらの「アメリカ論」』（夕書房）でも書いたように、僕の関心の原点は2001年の9.11にあった。あの出来事に衝撃を受けたことがきっかけで、キリスト教やイスラム教といった一神教に強い関心を抱くようになったのだ。

その一神教が誕生し、育まれた場所として、地中海世界に自然と目が向いたことで、一神教にも始まりがあり、その以前には多神教が世界の主流だった時代が存在していたことを知った。その事実に触れたとき、宗教や文明の歴史は単線的なものではないことに気づかされた。そうした関心の流れのなかで、僕は古代地中海世界を研究するようになったのであった。

そして古代地中海史を研究していくなかで、その延長線上にあるヨーロッパ文明に行き着き、結果的に西洋史全体へと関心が広がっていった。

思い返せば、僕の関心は小さな頃から「西洋」に向いていた。身近にあった仏像や寺、中華料理や漢字文化圏、つまり「東洋」にはほとんど関心を抱かなかったのである。身近にある東洋的なものを「知ってるつもり」になりながら、積極的にそれを遠ざけていた気もする。言うなれば僕の欲望は「いま、ここ」ではなく、「ここではない、どこかへ」と向かっていたのだと思う。

僕が10代を過ごした90年代後半から2000年代初頭は、「自分探し」のような言葉がやけに響く時代だった。バブルが崩壊し「失われた10年」が始まり、どこかで閉塞感を感じながらもまだインターネットはそれほど普及していなかったから、海外は未知で眩しかった。

だからこそ「ここではない、どこか」に希望を託す想像力が、音楽や雑誌やテレビの向こう側に確かに漂っていた気がする。僕もまたその空気のなかで育ち、自分にとっての理想的な「どこか」を探していた。僕の西洋への憧れは、そうした時代の空気に支えられていた。

さらに僕は文化遺産に関心があったから、直感的にシンガポールとは結び付いていなかったのである。シンガポールといえばガムを食べながら歩いていると罰金が科されるとか、ルックイースト政策という日本にならって経済成長を進めたこと、あるいは白亜のライオンと魚が合わさったような像の口から水が出ているあの噴水公園などを、社会科の資料集やテレビで目にしたことがあっただけだったのだ。

「移民の街」であり「交易の中継地」

案の定シンガポールの観光地について調べてみると、古代遺跡や宗教的建造物といった文化遺産はほとんど存在しなかった。むしろ歴史の中心は、ヨーロッパ諸国が世界中に船を出し始めた大航海時代以降に始まる。さらにいえばその後進国だったイギリスがこの地を戦略的拠点と定めてからの歴史こそが、現在のシンガポールの出発点となっている。イギリスは香港やジブラルタル、マルタ、ケープタウンなど、要衝の港に拠点を構え、海上帝国のネットワークを築いたが、その一環として1819年、東インド会社のスタンフォード・ラッフルズがシンガポールに上陸し、ジョホール王国との条約を経て自由港として整備したのが近代史のはじまりだった。

そうした背景のもと、シンガポールは東アジアとインド洋世界を結ぶ交易と軍事の中継地として急速に発展していった。中華系の華人、インド系のタミル人、そして地元に近いマレー系の人々がこの地に移り住み、社会が形成されていったのである。つまりシンガポールは固有の民族文化が歴史的に育まれてきた土地というよりも、外から移り住んできた多様な人々が集まって形成された「移民の街」であり、その混成性こそがこの国の特徴の一つをなしていたのだ。

そんなシンガポールへは関西国際空港（関空）からおよそ5時間のフライトだった。僕はLCCのPeachを使って行ったこともあり、チケットは往復で4万円もしなかった。

コストパフォーマンスとしては十分だったのだが、出発地である関空第二ターミナルのあまりに貧相な佇まいには心底がっかりしてしまった。プレハブのような建物、狭くて殺風景な待合スペース、ほとんど選択肢のない売店。それらは単なる設備の乏しさというより「LCCならこれで十分でしょ」という、どこか見下したような経済観念の表れに思えた。

お金を払っていないのだからサービスや空間の質も落ちて当然だという、日本社会に広く浸透した価値観が透けて見えたのだ。まるで「価格に応じて生き方まで条件づけられる」ような感覚に、僕は心底落胆してしまった。

なぜシンガポールは｢空虚な穴｣を作ったのか

一方、シンガポールのチャンギ国際空港は第四ターミナルまで備えながら、どこも一定水準以上の快適さが保たれていたし、利用する航空会社のグレードによって露骨に空間の質が上下するような印象はなかった（なにせ帰りの飛行機を待つために、6時間以上空港に滞在していたのだから間違いない）。

つまり公共的な場において、「安い＝劣る」という発想に基づいた線引きを極力排しているように感じられたのだ。その差は単なる空港設備の話にとどまらず、社会全体の人間観や尊厳に対する態度の違いを映し出しているように感じてしまった。

さらに、空港には「ジュエル（Jewel）」という巨大なショッピングモールが隣接している。中心には円形の吹き抜けがあり、そこに大量の水が上から流れ込んでいる。要するにショッピングモールの中央に、巨大な人工の滝があるのだ。なぜだか僕はこの光景こそがシンガポールという国のあり方を象徴しているように思えた。

シンガポールは国土が極端に狭く、農業に適した土地も乏しい。食料自給率は10%を下回り、ほとんどすべてを輸入に頼っている。そんな小国が生き残るために選んだのは国策としての徹底した資本主義路線だった。

70年代以降、製造業を核に経済を発展させ、80年代からは金融資本主義へとシフトしていった。政治的には長年、人民行動党（PAP）によるほぼ一党独裁状態が続いており、民主主義としては健全とは言いがたいが、それもまた生存戦略として考えることができるだろう。

その戦略の一環として、多国籍企業の誘致やグローバル資本の流入に積極的であることは明らかだ。

つまりシンガポールという国は自らを「世界のフローの中継点」として設計している。人、モノ、金、情報、それらを常に流動させ、その中心にあるのは空虚な穴だけが残されている。その姿はジュエルの中央に開いた穴に、水が滝のように流れ込む構造と重なって見えたのだ。

ご存知のとおり、水も金も流れを止めれば濁ってしまう。シンガポールという都市国家は、その流れを止めないことで命脈を保ち続けているのだろう。

そして奇妙なことにそんな国の紀伊國屋書店で、僕の著書『武器としての土着思考』が棚に差さっていたのを見つけた。人とモノと金が絶え間なく流れ込むその都市で、「土着」を語る本が置かれていたのだ。しかし僕にはそれが単なる偶然とは思えなかった。

シンガポールに見た｢土着｣という生存戦略

僕の言う「土着」は、一般的に使われる「もともとそこに存在していた」とか「原住の」といった意味とは異なる。

それはむしろ、例えば資本とケアという、しばしば対立的に語られる2つの原理を行ったり来たりしながら折り合いをつけ、自分にとってちょうどいいバランスを見つけ出す、そんな動詞的な営みを指している。

つまり「土着する」とは何かに帰属することではなく、対立を抱えながら、それでも共に生きていく術を見つけるプロセスのことなのだ。

それは資本とケアに限らず、頭と身体、都市と自然、人間と動物など、対立的に語られがちなあらゆる関係に当てはまる。重要なのはそれらを単純な二項対立に押し込めず、あくまで関係のなかにある共通点や緊張感を見極め、揺れ動きながら生き続けることだと思っている。

そう考えるとシンガポールという都市国家は、意外にも「土着する」ことを体現している一例なのかもしれない。

資源も土地も乏しく、国土も狭いなかで、資本主義を極限まで推し進めながらも、国家の生存や国民の生活という「ケア」の論理とも向き合っているともいうことができるからだ。

絶え間ない流れのなかで形を定めず在り続ける姿は、まるでジュエルの中央に開いた穴へと水が途切れることなく流れ込んでいく構造そのものではないか。空っぽの中心を抱えながらも全体としては秩序を保っている。それこそが僕の言う「土着」の状態に近いのではないかと思ったのだ。

流れが正しいものであるならば、それを止めないこと。変化のなかでこそ安定を見出すこと。もしかすると紀伊國屋書店シンガポール店の書店員さんは、その感覚を無意識のうちに掴んでいたのかもしれない。

（青木 真兵 ： 思想家）