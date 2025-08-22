¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¤Ê¤¼Âç»ö¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×¡ÖºÇÅ¬¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸»¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú
¶áÇ¯¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃª¤Ç¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ð¡¼¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î½ÅÍ×À¤ò¤¦¤¿¤¦ÀëÅÁÊ¸¶ç¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°å³ØÅª¥Ë¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¦¶È¾å¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ç±ÉÍÜ³Ø½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥É¥ê¡¼Çî»Î¤¬¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò½ä¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://theconversation.com/an-excellent-source-of-protein-health-hype-and-hard-truths-259984
¢¡¤Ê¤¼¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¡©
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÃº¿å²½Êª¤È»éËÃ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÂçÎÌ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»°Âç±ÉÍÜÁÇ¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãº¿å²½Êª¤È»éËÃ¤Ï¼ç¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÂÎÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¤È½¤Éü¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢¹ÚÁÇ¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬»Ò¤ÎÀ¸À®¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹½Â¤Åª¡¦µ¡Ç½Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¥¢¥ß¥Î»À¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÏÂÎÆâ¤Ç°ìÉô¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢9¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤Ï¿©Êª¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È½½Ê¬¤ÊÎÌ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡ÖÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤ÇÀÝ¼è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãº¿å²½Êª¤ä»éËÃ¤ÏÂÎÆâ¤ËÃß¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀÝ¼èÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÂÎÆâ¤ÎÃùÂ¢Ê¬¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤ÎÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÄê´üÅª¤Ë¿©»ö¤«¤éÊäµë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤·ÃÇ¿©¤ä½ÅÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¿È¤Î¶ÚÆù¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥¢¥ß¥Î»À¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥±¥ó¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤¤¤«¤ËÀ¸Â¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
¿Í´Ö¤¬1Æü¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤Ù¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÎÌ¤ÏÇ¯Îð¤ä¿ÈÂÎ³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1Æü¤Î¿ä¾©¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÀÝ¼èÎÌ¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡ÖÂÎ½Å1kg¤¢¤¿¤ê0.8g¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÎ½Å60kg¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð1Æü¤Ë48g¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¿ä¾©ÀÝ¼èÎÌ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á·çË³¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê·ò¹¯¾õÂÖ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð±ÉÍÜÁÇ¤ÎÍøÍÑÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤ä¡¢¶ÚÆù¤Î½¤Éü¤ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢ÂÛ»ù¤Ë¤â±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÇ¥ÉØ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎ½Å1kg¤¢¤¿¤ê1.2¡Á2g¤â¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¤Ï·ò¹¯¤Ë°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌ¤Ë·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¿ÕÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¥Þ¥Ã¥±¥ó¥É¥ê¡¼»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡©
°ìÉô¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¶ÚÆù¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÄ·Ð¸å¤Î½÷À¤Ï±¿Æ°¸å45Ê¬°ÊÆâ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¤ÈÌµÂÌ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í±¿Æ°¸å¤¹¤°¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÚÆù¤ÎÈîÂç¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÀÝ¼èÎÌ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¸å¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â24»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±¿Æ°Ä¾¸å¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§¥¤¥¯¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥Ã¥±¥ó¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖËèÆü½½Ê¬¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Çµ¤·Ú¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ëè¿©¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÇËþÊ¢´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤¿¤ê´Å¤¤Êª¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤ê¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¸ºÎÌÌô¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢µÞ·ã¤ÊÂÎ½Å¸º¾¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤Î¸º¾¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂÎ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸»¤È¤Ï¡©
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÆù¤äµû¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤«¤é¡¢Æ¦Îà¤äÁ´Î³¹òÊª¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¼ï»ÒÎà¡¢°ìÉô¤ÎÌîºÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿©ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¡ÖÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÊý¤¬¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤ËÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤¬¤è¤êÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÂÎÍøÍÑ¸úÎ¨¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎÆâ¤ÇµÛ¼ý¡¦ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿¢ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Â¿ÍÍ¤Ê¿©Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç»ö¤ÊÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§¥¤¥¯¤ä¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¿©ÉÊ¡×¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Ã¥±¥ó¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿©ºà¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á½Å»ë¤Î¿©À¸³è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿©»ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¸»¤¬Æ°ÊªÀ¤«¿¢ÊªÀ½²Û¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä«¿©¡¦Ãë¿©¡¦Í¼¿©¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¤ª»®¤ä¥Ü¥¦¥ë¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤ò¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸»¤ÇËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£