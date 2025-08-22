女優の木村多江（54）が22日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。意外な趣味を明かした。

休日の過ごし方の話題で、木村はラグビー観戦することを告白。16年にチケットをもらって観戦したことがきっかけといい、「生で見たらなんて凄いスポーツなんだと思って。みんなが熱狂的だし、倒れても進んで立ち向かっていく姿が美しくて。本当にコンタクトスポーツなので大変な痛みとかも含めて、それでも立ち向かって進んでいくっていうのがもう…涙を流しながら見ていた」と明かした。

さらに「応援している選手とかチームとかはなくて、高校とか大学ラグビーも見て、リーグ戦どこに行くのかとか、誰が日本代表になるのかとか、戦略的なことを分析するのが大好きで。日本代表はこのメンバーがいいなとか、あとはヘッドコーチの好みだとこの選手がいいんじゃないかなとか」と話し、かなりマニアックにハマっている様子。

観戦後は映像でも再確認するといい、「試合ってけっこう離れているので、ラックを組むっていうのがあるんですけど、人がごちゃごちゃって山積みになるあの時に何が起きているのかスタジアムだと見えないんですね。なので家に帰ってもう一回それを見てペナルティとかがラグビーって凄く多いので勉強して。一応レフェリーのサインも覚えているんですけど」と明かして共演者を驚かせた。

27年にオーストラリアで開催されるＷ杯も「できれば行きたい」と語り、「アウェーになってしまうので、いかに私たちが応援する人たちを増やしてサポートしていくか、いかにファンを増やすか、日本のチームにアウェーじゃないよってことを伝えられるか」と熱弁。

普段から観戦チケットを多めに取って知人を誘うといい、「いろんな人に声をかけて横で解説をしてラグビーファンを増やしていく。今ラグビー人口増やそうと、ちょっとずつこういうのはどうでしょうってラグビー協会の方に提案したり」とも明かし、今田は「嘘でしょ？！ラグビー協会入っていってるやん」と驚がくしていた。