ワコールホールディングス・矢島昌明社長【下着事業の構造改革】大切なのはお客様の声を聞き、心を読むこと。
「お客様によって良い商品は異なる。こちら側がこれはあなたにピッタリだから買いなさいという時代はもう終わった。お客様がどう考えていて、何を望んでいるのか突き詰めると答えは出てくる」─。消費者目線に沿っての商品開発、製造そして販売を強調するのは、ワコールホールディングス社長の矢島昌明氏。百貨店とともに成長してきたワコールだが、コロナ禍で事業モデルの見直しを余儀なくされた。SPA企業の台頭もある中で、自分たちの強みは何かを再考するところから改革に着手し、身体のデータの活用やスポーツ用品を強化。新生ワコールの今後の成長戦略─。
ビジネスモデルの転換、EC急伸
─ 2年間コロナ禍で厳しい時期を経て、2025年3月期は売上高1738億円、営業利益は約33億円という結果でした。今後どういった方向性で業績を伸ばしていく方針ですか。
矢島 内部の構造改革だけでは社員はやはり縮み思考になってしまいます。ですから、売上を伸ばし、利益を上げ、社員に還元するという世界をはやく作りたいと考えています。まだまだ改革の途中なので、本格的に成果が出てくるのはこれからだと緊張感をもって臨んでいきたいと思っています。
国内のビジネスに関しては、これまでわれわれは百貨店、専門店、チェーンストアさんの店舗数増加とともに発展してきました。それぞれ明確に差別化を行い、その店舗の業態に合わせたブランドを出して業績を伸ばしてきました。
ところが、時代とともに、百貨店は1980年代の約300店舗から今は約160店舗、チェーンストアや専門店さんも当然減ってきています。そうなってくると、業態別に商品を出すということが、在庫の問題も含めて非常に非効率になってきます。
─ ビジネスのやり方から見直す必要があったと。
矢島 ええ。ですからわたしが社長に就任してからは、業態ではなく、お客様に合わせたブランドをリデザインしました。今まであった約50ブランドは、12に集約し、約4分の1縮小しました。
そうすると1つあたりの在庫も増えますし、生産時の非効率も減少し、品番数やロスも当然減ってきます。在庫にどう対応するかということです。
もう1つは、生産体制と在庫の持ち方を変えました。従来、われわれは計画的に、約14カ月かけて物を作っていたのですが、1年2カ月先の世の中の状況ははっきりとわかりません。
─ 具体的にどう生産体制を変えたんですか。
矢島 これまで在庫はバーゲンで売ることで最適化をしていました。ところが今はその方式もなかなか難しい。ですから店頭で在庫がなくなったら、その分をつくって補充するという「売れたら作る」需要連動生産の運用を始めています。
ところが、この方式だと、必要になった時点で縫製ラインの切り替えや、材料の手配を迅速にする必要があります。ある程度の備蓄はしていますが、非常に手間がかかるのがネックです。
─ 「売れたら作る」を前提に製造販売の効率をどう高めていくかという課題ですね。
矢島 はい。やはり現場としては、今までのやり方を変えていくのは非常に大変です。この方式に順次変えていきますが、まだ去年はワコールブランドとウイングブランド合わせて10％くらいの進捗具合です。今期中には売上の4割程度まで拡大させることが目標です。
あとは、売る場所の客層をきちんと見極めて商品を置いていくことが重要だと考えています。
─ 以前、下着は店頭での販売がメインだったと思いますが、ワコールではeコマースが急伸していますね。
