【モデルプレス＝2025/08/22】お笑いコンビ・オダウエダの小田結希が21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ川遊びでのショットを公開した。

◆オダウエダ小田、美しい脚際立つ川遊びショットを披露


小田は静岡を訪れた際の夏休みショットとして、川辺で美しい脚が際立つ写真を披露した。クロップド丈の水着が印象的で、清涼感あふれる川の水辺でリラックスした表情を見せている。

この投稿に、ファンからは「脚長すぎる！」「スタイル抜群」「夏らしい」「素敵」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

