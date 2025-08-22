オダウエダ小田、水着姿での川遊びショット 圧巻美脚が話題「長すぎる」
【モデルプレス＝2025/08/22】お笑いコンビ・オダウエダの小田結希が21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ川遊びでのショットを公開した。
【写真】美女芸人、モデル級の美スタイルが話題
小田は静岡を訪れた際の夏休みショットとして、川辺で美しい脚が際立つ写真を披露した。クロップド丈の水着が印象的で、清涼感あふれる川の水辺でリラックスした表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎる！」「スタイル抜群」「夏らしい」「素敵」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
