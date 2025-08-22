鷲尾伶菜、キャミ姿で美肌全開「肌見せ色っぽい」「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】歌手の鷲尾伶菜が21日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鷲尾伶菜、キャミ姿で美肌露出
鷲尾は「冬がすき」とシンプルにコメントし、白いキャミソールにサングラスを合わせた夏スタイルを披露。江の島にあるテラス席でドリンクを手にリラックスした表情を見せ、太陽が差し込む穏やかな時間を過ごしている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「肌見せ色っぽい」「ドキッとした」「癒される写真」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
