藤原紀香、膝丈ノースリドレスで美脚スラリ「立ち姿が美しい」「さすがのスタイル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/22】女優の藤原紀香が22日、自身のInstagramを更新。美しい脚がのぞくドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤原紀香、美脚際立つドレス姿
21日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜※この日はよる9時40分〜）に出演した藤原は、スタジオで着用した衣装姿を公開。膝丈のノースリーブドレスにアームカバーを合わせたスタイリングで、美しい脚を惜しげなく見せている。
この投稿にファンからは「いつ見てもお綺麗」「立ち姿が美しい」「さすがのスタイル」「オーラがすごい」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
