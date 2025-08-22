与田祐希「10万円が300万円くらいに」カジノ初体験を告白 海外旅行でのハプニングも
【モデルプレス＝2025/08/22】元乃木坂46の与田祐希が、8月21日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（毎週木曜深夜1時26分〜※この日は1時56分〜）に出演。海外旅行でのハプニングを明かした。
2月に乃木坂46を卒業した与田。「グループ卒業してからかなり忙しいの？」と問われると、「2ヶ月まるまる休んで旅行とか行ったり」と卒業後に休みを取り、アメリカ、タイ、韓国、福岡、熱海と様々なところに旅行に行ったことを明かした。
旅行では「飛行機に乗り遅れました。荷物だけ先行っちゃった」とハプニングもあったという。「フードコートで中華料理食べながらパンダの動画見てたんですよ。そしたら飛行機行っちゃった」と乗り遅れた理由を笑いながら振り返った与田は、「お金払ってまた乗りました。それから荷物探して…」とその顛末を話した。
また良かった旅行先を質問されると、与田は「カジノ」と即答。ラスベガスでの「人生初」のカジノだったそうだが、「やり方わかんなくて気づいたら終わってましたね。1回すごい増えて10万円が300万円くらいになった気がする。次のターンで全部置いて全部なくなりました」と豪快なカジノ体験を告白し、スタジオを驚愕させた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
