片岡愛之助＆藤原紀香、結婚10年で初の密着取材放送 女性タレントが関係性絶賛「ちゃんと言うこと聞いてくれるんですね」
【モデルプレス＝2025/08/22】俳優の片岡愛之助・藤原紀香夫婦が、21日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜※この日はよる9時40分〜）に出演。夫婦の関係性を明らかにする場面があった。
【写真】片岡愛之助＆藤原紀香夫妻、万博2ショット
2人が結婚10周年を迎えたことを記念し、同番組では大阪万博内にて夫婦初の密着取材が放送された。片岡は「僕は比較的のんびりですね」と普段の様子を口に。一方で「紀香は結構予定をいっぱいキチキチに入れすぎる。僕から見たらね。結構な分刻みで予定を決めるのが好き」と藤原はプランをきっちりを決めるタイプだと明かした。
この日の取材で2人はトンカツ屋へ。そこでは藤原から「写真撮ろう」と提案され、片岡が2ショットを撮影するという仲睦まじい一幕も。付け合わせのキャベツが配膳されると、藤原は「お肉の前にはキャベツよね」と提案し、片岡も一緒に付け合わせから食事を開始した。
また、片岡が「いただきます」と待ちに待ったトンカツに手をつけようとすると、藤原から「汁物で胃を先に温めないと」と指摘が。片岡は箸で持っていたトンカツを置き「わかりました。胃を先に温めます」と汁物から手をつけ「なかなかお肉に辿り着かん」と嘆き。藤原のこだわりに合わせる様子を見せた。
この2人の姿にタレントの藤本美貴は「ちゃんと言うこと聞いてくれるんですね」「なんか『いいよ』とか言って食べちゃいそう男性なんて」と片岡が藤原と合わせる姿が印象的だったと話し、「（トンカツを）置いてくれるって優しいですね」と絶賛。藤原は「疲れてる時は言わないようにしてる」と気遣いをしていることも語った。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆片岡愛之助、妻・藤原紀香のこだわりに寄り添い
◆藤本美貴、片岡愛之助・藤原紀香夫婦の食事の様子を絶賛
